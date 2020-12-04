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Ученые узнали, как долго защищает вакцина от коронавируса Moderna

4 декабря 2020, 07:39

Вакцина Moderna заставляет иммунную систему человека вырабатывать мощные антитела, выяснили исследователи.

Исследователи узнали, что препарат от Moderna защищает минимум три месяца, узнали исследователи – Вакцина ковид новости
Вакцина от COVID-19 компании Moderna защищает минимум три месяца, узнали исследователи / Reuters

Вакцина от коронавируса COVID-19, созданная американской биотехнологической компанией Moderna, может обеспечить иммунитет от заболевания по крайней мере на три месяца.

Препарат заставляет иммунную систему человека производить мощные антитела, которые сохраняются минимум в течение трех месяцев, говорится в исследовании, которое провели сотрудники Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID), пишет Agence France-Presse.

По данным агентства, исследователи пришли к такому выводу после того, как изучили реакцию на препарат 34 взрослых разных возрастных категорий на протяжении трех этапов испытаний вакцины.

АFP добавило, что для формирования иммунитета вакцина должна вводиться дважды, интервал между инъекциями – 28 дней.

  • Напомним, в марте началась пандемия коронавируса, в ряде стран мира начали разрабатывать вакцины от коронавируса.
  • Компания Moderna одной из первых сообщила о создании препарата. В компании утверждали, что эффективность созданной вакцины превышает 90%.

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