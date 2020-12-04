Ученые узнали, как долго защищает вакцина от коронавируса Moderna

Вакцина от COVID-19 компании Moderna защищает минимум три месяца, узнали исследователи / Reuters

Вакцина от коронавируса COVID-19, созданная американской биотехнологической компанией Moderna, может обеспечить иммунитет от заболевания по крайней мере на три месяца.

Препарат заставляет иммунную систему человека производить мощные антитела, которые сохраняются минимум в течение трех месяцев, говорится в исследовании, которое провели сотрудники Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID), пишет Agence France-Presse.

По данным агентства, исследователи пришли к такому выводу после того, как изучили реакцию на препарат 34 взрослых разных возрастных категорий на протяжении трех этапов испытаний вакцины.

АFP добавило, что для формирования иммунитета вакцина должна вводиться дважды, интервал между инъекциями – 28 дней.