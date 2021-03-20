Ученые выяснили, есть ли связь между тромбозом и вакциной AstraZeneca

Европейское агентство по лекарственным средствам предварительно заявило, что вакцина не связана с увеличением риска образования тромбов.
Ученые пришли к выводу о том, что получение тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca может возникнуть из-за редкой аутоиммуной реакции, сообщает в субботу, 20 марта, Reuters.
Европейское агентство по лекарственным средствам предварительно заявило, что вакцина не связана с увеличением риска образования тромбов. Но это не исключает того, что препарат может вызывать аутоиммуную реакцию, которая провоцирует образование сгустков крови в сосудах, известное как тромбоз.
"Эта конкретная вакцина вызывает редкую аутоиммунную реакцию, из-за которой появляются антитела, которые затем взаимодействуют с тромбоцитами, но мы не знаем, почему это происходит", - сказал замглавы немецкого Общества исследования тромбоза и гемостаза доктор Роберт Кламрот, передает WSJ.
Ученые заявили, что теперь знают, как выявить потенциальную опасность до того, как наступить фатальный случай. Благодаря этому врачи смогут провести лечение, и человеку ничего не будет угрожать.
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Так, осложнения могут быть у пациентов с головной болью, головокружением или нарушением зрения на четвертый день после вакцинации. Диагностировать тромбоз можно при помощи анализа крови, а лечить нужно разжижающими кровь препаратами и иммуноглобулином.
Ученые утверждают, что теперь людям точно не стоит бояться вакцины.
Вакцина AstraZeneca – о чем сообщалось ранее:
- 23 февраля в Украину прибыла первая вакцина от коронавируса Covishield. Этот препарат произведен в Индии по лицензии AstraZeneca. На следующий день началась вакцинация населения.
- Агентство Европейского союза по лекарственным средствам опровергло повышенный риск появления тромбоза после применения вакцины от коронавируса разработки Oxford/AstraZeneca.
- Вакцина AstraZeneca совершенно не увеличивает риск образования тромбов, заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, ссылаясь на Европейское агентство по лекарственным средствам. Так он прокомментировал ситуацию с тем, что многие страны начали отказываться от вакцины AstraZenecа.
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала продолжить вакцинацию препаратом AstraZeneca. Там считают, что от него больше пользы, чем вреда.