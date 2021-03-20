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Ученые выяснили, есть ли связь между тромбозом и вакциной AstraZeneca

20 марта 2021, 19:07

Европейское агентство по лекарственным средствам предварительно заявило, что вакцина не связана с увеличением риска образования тромбов.

Вакцина AstraZeneca
Вакцина AstraZeneca / Reuters

Ученые пришли к выводу о том, что получение тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca может возникнуть из-за редкой аутоиммуной реакции, сообщает в субботу, 20 марта, Reuters.

Европейское агентство по лекарственным средствам предварительно заявило, что вакцина не связана с увеличением риска образования тромбов. Но это не исключает того, что препарат может вызывать аутоиммуную реакцию, которая провоцирует образование сгустков крови в сосудах, известное как тромбоз.

"Эта конкретная вакцина вызывает редкую аутоиммунную реакцию, из-за которой появляются антитела, которые затем взаимодействуют с тромбоцитами, но мы не знаем, почему это происходит", - сказал замглавы немецкого Общества исследования тромбоза и гемостаза доктор Роберт Кламрот, передает WSJ.

Ученые заявили, что теперь знают, как выявить потенциальную опасность до того, как наступить фатальный случай. Благодаря этому врачи смогут провести лечение, и человеку ничего не будет угрожать.

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Так, осложнения могут быть у пациентов с головной болью, головокружением или нарушением зрения на четвертый день после вакцинации. Диагностировать тромбоз можно при помощи анализа крови, а лечить нужно разжижающими кровь препаратами и иммуноглобулином.

Ученые утверждают, что теперь людям точно не стоит бояться вакцины.

Вакцина AstraZeneca – о чем сообщалось ранее:

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