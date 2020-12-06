Ученые выяснили, кто чаще всего болеет затяжным коронавирусом / Reuters

Коронавирус в мире выявили у более 66 миллионов человек, а число жертв превысило полтора миллиона. При этом все люди болеют по-разному. В частности, исследования показали, что пожилые женщины могут подвергаться большему риску "затяжного коронавируса" из-за более низкого уровня эстрогена, вызванного менопаузой.

Как пишет Daily Mail, ученые из Королевского колледжа Лондона призвали исследовать возможную связь между менопаузой и COVID-19 после того, как полученные ими результаты показали, что женщины с более низким уровнем эстрогена могут подвергаться более высокому риску заражения вирусом.

В ходе исследования были проанализированы данные 500 тысяч женщин в Великобритании в период с мая по июнь. Ученые изучили частоту прогнозируемого коронавируса среди женщин в постменопаузе и женщин в пременопаузе, принимающих комбинированные оральные контрацептивы (КОП), и женщин в постменопаузе, принимающих заместительную гормональную терапию (ЗГТ).

Было выявлено, что женщины, перенесшие менопаузу и находящиеся в возрастной группе 45-50 лет, имели более высокий уровень коронавируса, чем другие.

Женщины из этой группы также сообщили о симптомах аносмии (нарушение обоняния), лихорадки и непрекращающегося кашля, а также о необходимости кислородного лечения в больнице.

Между тем у женщин, принимавших КОП, в возрасте от 18 до 45 лет, был более низкий уровень прогнозируемого коронавируса, и частота госпитализаций также была значительно ниже.

Исследователи предположили, что женский половой гормон может служить защитным средством от болезни.

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