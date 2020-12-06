Ученые выяснили, кто чаще всего болеет затяжным коронавирусом

Женщины с более низким уровнем эстрогена могут подвергаться более высокому риску заражения вирусом.
Коронавирус в мире выявили у более 66 миллионов человек, а число жертв превысило полтора миллиона. При этом все люди болеют по-разному. В частности, исследования показали, что пожилые женщины могут подвергаться большему риску "затяжного коронавируса" из-за более низкого уровня эстрогена, вызванного менопаузой.
Как пишет Daily Mail, ученые из Королевского колледжа Лондона призвали исследовать возможную связь между менопаузой и COVID-19 после того, как полученные ими результаты показали, что женщины с более низким уровнем эстрогена могут подвергаться более высокому риску заражения вирусом.
В ходе исследования были проанализированы данные 500 тысяч женщин в Великобритании в период с мая по июнь. Ученые изучили частоту прогнозируемого коронавируса среди женщин в постменопаузе и женщин в пременопаузе, принимающих комбинированные оральные контрацептивы (КОП), и женщин в постменопаузе, принимающих заместительную гормональную терапию (ЗГТ).
Было выявлено, что женщины, перенесшие менопаузу и находящиеся в возрастной группе 45-50 лет, имели более высокий уровень коронавируса, чем другие.
Женщины из этой группы также сообщили о симптомах аносмии (нарушение обоняния), лихорадки и непрекращающегося кашля, а также о необходимости кислородного лечения в больнице.
Между тем у женщин, принимавших КОП, в возрасте от 18 до 45 лет, был более низкий уровень прогнозируемого коронавируса, и частота госпитализаций также была значительно ниже.
Исследователи предположили, что женский половой гормон может служить защитным средством от болезни.
Коронавирус в мире – о чем сообщалось ранее:
- Специалист по инфекционным заболеваниям, директор медицинского центра Международного университета Ла-Риохи Висенте Сориано обнаружил, что болезнь COVID-19 протекает в более легкой форме у пациентов, которые во время заражения находились в медицинской маске.
- Ученые выдвинули теорию о том, что ношение масок увеличивает шансы болеть коронавирусом бессимптомно. Согласно этой гипотезе, ношение маски для лица фактически снижает дозу инфекции и, следовательно, вирусную нагрузку, что приводит к бессимптомным или легким случаям.