Ученые выяснили, почему коронавирус чаще убивает мужчин, чем женщин

Женский и мужской организмы по-разному влияют на заражение коронавирусом / pixabay.com

Американские ученые провели исследование и выяснили, что коронавирус больше опасен для мужчин, чем для женщин. В частности, представители сильного пола чаще попадают в палату интенсивной терапии и почти на 40% чаще умирают от осложнений COVID-19.

Об этом сообщает MedicalХPress.

Исследователи проанализировали более трех миллионов подтвержденных случаев коронавируса из 46 стран мира и 44 штатов США, диагностированных в период с 1 января по 1 июня 2020 года. Оказалось, что мужчины, инфицированные COVID-19, втрое чаще нуждаются в интенсивной терапии, чем женщины, и имеют значительно более высокий риск смерти от вируса.

По словам ученых, женский организм производит больше белков интерферона типа I, которые ограничивают аномальный иммунный ответ, известный как цитокиновая буря. Именно эта реакция организма играет определенную роль в провоцировании тяжелых форм COVID-19.

"Женский" гормон эстрадиол также может помочь женщинам отбиваться от тяжелых форм вируса, поскольку он усиливает реакцию Т-клеток, которые убивают инфицированные клетки, и увеличивает выработку антител. В то же время мужской гормон тестостерон подавляет иммунную систему.

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Напомним: