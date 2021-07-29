Ученые выяснили, почему образовываются тромбы у пациентов с коронавирусом

Причины образования тромбов при коронавирусе / Daniel Foster / flickr.com/

Тромбы в сосудах у пациентов с тяжелым течением коронавируса могут образоваться из-за ошибок при сборке антител. Так считают молекулярные биологи Редингского университета (Великобритания), пишет журнал Blood.

"Ранее мы могли только предполагать, почему при тяжелом течении COVID-19 активируются тромбоциты. Оказалось, что виной всему дефектные антитела - они соединяются с зараженными клетками сосудов и заставляют их вырабатывать сигналы, которые активируют тромбоциты", - объяснил один из авторов исследования, профессор Редингского университета Джон Гиббинс.

В результате заражения SARS-CoV-2 могут появляться тяжелые нарушения в работе иммунитета, массовые воспаления, формироваться тромбы и появляться проблемы с работой сердца и сосудов. Ученые пытаются понять, почему они возникают и как их предотвратить.

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Напомним, ранее известный педиатр Лейла Намазова-Баранова говорила ‒ обследование детей, которые переболели китайским коронавирусом COVID-19, свидетельствуют об угрозе низкой фертильности (способности к зачатию детей - Главред) мужчин.

По ее словам, у мальчиков, которые переболели китайским коронавирусом COVID-19, наблюдаются серьезные изменения в развитии сперматозоидов.