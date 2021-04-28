Ученые выяснили, почему у больных коронавирусом пропадает вкус

Почему при коронавируса теряют нюх / pixabay

Исследователи из Национального института США объяснили, почему у больных коронавирусом пропадает вкус. Соответствующая научная статья опубликована на bioRxiv.

Ученые выяснили, что вкусовые рецепторы, расположенные на языке человека, обладают ангиотензин-превращающимся ферментом 2 (ACE2). Через этот фрагмент вирус SARS-CoV-2 попадет в клетки организма. Таким образом, при инфицировании коронавирусом поражаются вкусовые качества.

Исследованием руководил Джозефин Иган, который со своей командой изучил тысячи вкусовых рецепторов человека.

Отмечается, что рецепторные клетки II типа в веретенообразных сосочках у основания языка и грибовидных сосочках на его задней части, содержат фермент ACE2, который является точкой входа для вирусов.

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В эксперименте участвовала 45-летняя женщина с положительным тестом на COVID-19, которая жаловалась на потерю вкуса, и 63-летний мужчина, больной коронавирусом. У больных диагностировали увеличение размеров языка, покраснение его основания и обнаружили, что их вкусовые луковицы изменились в слое стволовых клеток.

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