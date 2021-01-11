УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Ученые выяснили, почему вирус-"мутант" более заразен

11 января 2021, 10:58
Прослушать новость
Остановить

Пациенты, зараженные мутировавшим вариантом COVID-19, имеют "высокую вирусную нагрузку".

коронавирус
Коронавирус мутировал и стал более заразным / Reuters

Ученые Бирмингемского университета выяснили, почему британский вирус-мутант, известный как Super-COVID, на 70 процентов более заразен, чем оригинал.

Все дело в том, что мутировавший коронавирус реплицируется в горле. Об этом пишет Daily Mail.

Ученые взяли мазки из носа и горла пациентов со штаммом COVID-19, известным как B117, и пациентов, зараженных исходным штаммом. Выяснилось, что образцы нового варианта "показали увеличение относительной вирусной нагрузки от 10 до 1000 раз" по сравнению с образцами исходного вируса.

При этом в исследовании утверждается, что невозможно объяснить причину увеличения передачи вируса исключительно в новом варианте из-за других факторов, которые могут распространять вирус быстрее, включая "поведенческие факторы человека".

Глава исследования Майкл Кидд рассказал, что полученные данные могут помочь понять, как этот вариант размножается у каждого человека, которого он заражает, но сказал, что "трудно определить", почему вирус распространяется так быстро.

Британский вирус-"мутант" - о чем ранее писал Главред:

  • 14 декабря британские ученые выявили новый, мутировавший вариант коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии. Предварительный анализ показал, что этот вариант распространяется быстрее, чем известные до сих пор штаммы.
  • Мутировавший COVID-19 связали с неким пациентом из Кента. Считается, что это первый случай появления в мире нового штамма коронавируса.
  • Ученые утверждают, что новый тип коронавируса может быть на 70% более заразен, но пока они не нашли подтверждений тому, что он приводит к большей смертности.
  • Издание The Sun сообщило, что британский вирус-"мутант" орудовал в Бразилии еще 8 месяцев назад.
  • Во Всемирной организации здравоохранения назвали причину появления более опасной мутации коронавируса из Великобритании. В организации призвали не паниковать.
  • Ученые из правительственной консультативной группы по новым и возникающим респираторным вирусам (NERVTAG) считают, что британский вирус-"мутант" более склонен к заражению детей.

ученые коронавирус мутация новости Украины и мира COVID-19 коронавирус новости
Сейчас вы просматриваете новость «Ученые выяснили, почему вирус-"мутант" более заразен». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Продление жесткого карантина: Ляшко назвал главное условиеПродление жесткого карантина: Ляшко назвал главное условие Зеленский сделал заявление о локдауне в УкраинеЗеленский сделал заявление о локдауне в Украине Затяжная форма COVID-19: опубликован полный список симптомовЗатяжная форма COVID-19: опубликован полный список симптомов Подпольная вакцина от COVID-19 для Украины: в Сети раскрыли детали скандалаПодпольная вакцина от COVID-19 для Украины: в Сети раскрыли детали скандала Локдаун в Украине: в Минздраве рассказали о новых запретах с 8 январяЛокдаун в Украине: в Минздраве рассказали о новых запретах с 8 января
Следующий материал

Последние новости

11:49
Голая жена Монатика показала шикарные формы на нежном фото
11:41
Прививка от COVID-19 за деньги: в Минздраве назвали сроки платной вакцинации Видео
11:36
Что вызывает рак простаты: факторы риска Видео
11:30
Жесткий карантин в Киеве: супермаркеты возобновили продажу "запрещенки" Видео
11:25
Гороскоп на 11 января для всех: заряжение любовью, интриги и амурный холодок Видео
Реклама
11:20
Молодая жена Виктора Павлика забеременела на карантине
11:07
"Эпоха пандемий": иммунолог предупредил о невиданных вирусах Видео
11:02
Новолуние 13 января 2021 года: названо точно время и лучшие занятия Видео
10:59
Врач разнес ужесточение карантина и назвал главную ошибку с "локдауном" Видео
10:58
Ученые выяснили, почему вирус-"мутант" более заразен Видео
10:37
Толкучка в метро и маршрутках: как в Киеве работает транспорт во время жесткого карантина Видео
10:37
Герпес: как облегчить неизлечимый вирус Видео
10:28
Компания Amazon отрезала любимую соцсеть сторонников Трампа от своих серверов Видео
10:23
Американцы окончательно потеряли свою Америку мнение
10:19
Повторное заражение COVID-19: профессор назвал скрытую причину Видео
10:00
Гороскоп на 12 января для всех: обманчивая выгода, жесткие баталии и потеря всего Видео
09:55
Степанов объяснил, для чего в Украине ввели жесткий карантин Видео
09:43
Снегопады, метели и мороз до -16: какой будет погода в Украине до конца недели Видео
09:25
Секс в большом городе официально продлен - появился первый тизер Видео
09:25
Президентство Зеленского - беспросветные тупость, лузерство и профанация мнение
Реклама
09:23
Как сделать желания реальностью: астролог назвала правила Видео
09:22
СМИ: приход к власти Байдена развяжет газовую войну из-за Северного потока-2 Видео
09:11
Кальций: признаки и симптомы недостаточности Видео
08:58
Впервые появилась информация о состоянии Анастасии Заворотнюк
08:12
Коронавирус в Украине 11 января: за сутки поставили около 4 тыс. новых диагнозов Видео
08:11
В США для узурпации власти используют методы, обкатанные на Украине мнение
08:04
Пелоси назвала Трампа "служанкой Путина" и призвала Пенса отстранить "помешанного" Видео
07:51
Бомбы и коктейли Молотова: стало известно, с чем сторонники Трампа пошли на Капитолий Видео
07:14
Повышает риск смерти от COVID-19 в два раза: названа болезнь Видео
06:49
Локдаун в Украине - имитация бурной деятельности от безысходности мнение
06:40
Авиакатастрофа в Индонезии: Боинг разбился при ударе о поверхность воды Видео
06:22
Фантастические юбки и платья в стиле пэчворк врываются в моду на весну-лето Фото Видео
05:44
В Киеве определились с работой катков на время жесткого карантина Видео
05:01
"Украина рядом": в МИД Украины отреагировали на авиакатастрофу в Индонезии Видео
04:41
Что такое ламинирование ресниц и как долго держится эффект Видео
04:30
"Не обгоняй с правого бока": Патрульная полиция опозорилась странными бордами Видео
03:52
В Сети появились дата выхода и сюжетные детали Far Cry 6 Видео
03:13
Лукашенко откровенно поделился, как уживается с Путиным Видео
02:35
От засухи до ранних заморозков: синоптик дала неожиданный прогноз на 2021 год Видео
01:30
Кого в Украине сразил коронавирус: эксперт назвал устрашающую цифру Видео
Реклама
00:51
Время Водолеев: что сильно бьет по бюджету, и когда затаиться Видео
00:32
Трамп высказал мнение о вероятном импичменте – Bloomberg Видео
00:25
Эрдоган раскрыл планы Турции по вступлению в ЕС и назвал условия Анкары Видео
00:03
Сын Лукашенко впервые заговорил о "даме сердца"
10 января, воскресенье
23:39
Украину накроют арктические морозы: синоптик предупредила о резком похолодании Видео
23:00
В Тернополе губернатор повторно заболел коронавирусом Видео
22:56
В Украине за сутки диагностировали 5 тысяч новых случаев коронавируса Видео
22:29
Шварценеггер осудил штурм Капитолия и "бесхребетных" политиков Видео
22:10
Трамп изменил планы по выборам президента 2024 года Видео
22:03
IO Interactive продолжает делиться геймплейными кадрами скоро выходящего Hitman III Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять