Ученые выяснили, почему вирус-"мутант" более заразен

Пациенты, зараженные мутировавшим вариантом COVID-19, имеют "высокую вирусную нагрузку".
Ученые Бирмингемского университета выяснили, почему британский вирус-мутант, известный как Super-COVID, на 70 процентов более заразен, чем оригинал.
Все дело в том, что мутировавший коронавирус реплицируется в горле. Об этом пишет Daily Mail.
Ученые взяли мазки из носа и горла пациентов со штаммом COVID-19, известным как B117, и пациентов, зараженных исходным штаммом. Выяснилось, что образцы нового варианта "показали увеличение относительной вирусной нагрузки от 10 до 1000 раз" по сравнению с образцами исходного вируса.
При этом в исследовании утверждается, что невозможно объяснить причину увеличения передачи вируса исключительно в новом варианте из-за других факторов, которые могут распространять вирус быстрее, включая "поведенческие факторы человека".
Глава исследования Майкл Кидд рассказал, что полученные данные могут помочь понять, как этот вариант размножается у каждого человека, которого он заражает, но сказал, что "трудно определить", почему вирус распространяется так быстро.
Британский вирус-"мутант" - о чем ранее писал Главред:
- 14 декабря британские ученые выявили новый, мутировавший вариант коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии. Предварительный анализ показал, что этот вариант распространяется быстрее, чем известные до сих пор штаммы.
- Мутировавший COVID-19 связали с неким пациентом из Кента. Считается, что это первый случай появления в мире нового штамма коронавируса.
- Ученые утверждают, что новый тип коронавируса может быть на 70% более заразен, но пока они не нашли подтверждений тому, что он приводит к большей смертности.
- Издание The Sun сообщило, что британский вирус-"мутант" орудовал в Бразилии еще 8 месяцев назад.
- Во Всемирной организации здравоохранения назвали причину появления более опасной мутации коронавируса из Великобритании. В организации призвали не паниковать.
- Ученые из правительственной консультативной группы по новым и возникающим респираторным вирусам (NERVTAG) считают, что британский вирус-"мутант" более склонен к заражению детей.