Ученые выяснили, почему вирус-"мутант" более заразен

Коронавирус мутировал и стал более заразным / Reuters

Ученые Бирмингемского университета выяснили, почему британский вирус-мутант, известный как Super-COVID, на 70 процентов более заразен, чем оригинал.

Все дело в том, что мутировавший коронавирус реплицируется в горле. Об этом пишет Daily Mail.

Ученые взяли мазки из носа и горла пациентов со штаммом COVID-19, известным как B117, и пациентов, зараженных исходным штаммом. Выяснилось, что образцы нового варианта "показали увеличение относительной вирусной нагрузки от 10 до 1000 раз" по сравнению с образцами исходного вируса.

При этом в исследовании утверждается, что невозможно объяснить причину увеличения передачи вируса исключительно в новом варианте из-за других факторов, которые могут распространять вирус быстрее, включая "поведенческие факторы человека".

Глава исследования Майкл Кидд рассказал, что полученные данные могут помочь понять, как этот вариант размножается у каждого человека, которого он заражает, но сказал, что "трудно определить", почему вирус распространяется так быстро.

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