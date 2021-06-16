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Ученые выяснили причину возникновения опасных тромбов после COVID-19

16 июня 2021, 11:29

На один миллион случаев заболевания коронавирусом зафиксировано 39 пациентов с тромбозом, который часто приводит к летальному исходу больных.

Коронавирус
Ученые выяснили причину возникновения опасных тромбов после COVID-19/ Reuters

Исследователи из Университета медицинских наук RCSI определили, каким образом у больных коронавирусом образуется тромбоз. Свое исследование они опубликовали в издании Journal of Thrombosis and Haemostasis.

Ученые проанализировали образцы крови у пациентов с диагнозом COVID-19 из клиники Бомонт в Дублине и выяснили, что причиной тромбоза является молекула VWF, которую еще называют фактором фон Виллебранда. У инфицированных наблюдалось сильное нарушение баланса между этой молекулой и ее белком ADAMTS13.

В частности, эксперты отметили более высокие уровни молекул, которые и провоцируют сворачивание крови.Читайте такжеАртериальный тромбоз: симптомы и причины

"Наше исследование помогает понять механизмы, которые провоцируют серьезные тромбы у пациентом з коронавирусом. Это поможет в разработке более эффективных методов лечения", - подытожил автор исследования, доктор Джейми О'Салливан.

Напомним, весной текущего года в Канаде уже зафиксировали первый случай образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca. При этом исследователи утверждали, что случаи тромбоза крайне редки.

Незадолго до этого во Всемирной организации здравоохранения утверждали, что причинно-следственная связь между вакциной AstraZeneca и последующим повышенным тромбообразованием вероятна, но подтверждений этому не найдено.

коронавирус тромбоз
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