Ученые выяснили, у кого не вырабатываются антитела к коронавирусу

Ученые обнаружили, что лишь 7% населения города Ухань были заражены вирусом. Среди них у 80% болезнь прошла без симптомов.
По информации китайских ученых, антитела, которые способны блокировать коронавирус SARS-CoV-2, могут сохраняться даже 9 месяцев после выздоровления от COVID-19.
Но, увы, это происходит далеко не со всеми пациентами. На самом деле, у многих организм вырабатывает не достаточное количество таких антител, пишет Nature со ссылкой на исследование Чена Вонга из Пекинского медицинского колледжа.
Он вместе с коллегами собрал образцы крови у более чем 9,5 тысяч человек в городе Ухань, который стал эпицентром первой вспышки коронавируса. Команда собирала образцы в три разных периода в течение 2020 года. Сначала в апреле, когда город вышел из карантина, затем в июне, а затем в течение нескольких месяцев между октябрем и декабрем.
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Все образцы крови были нужны для проведения тестов на выявление антител против коронавируса SARS-CoV-2. Ученые обнаружили, что лишь 7% населения города были заражены вирусом. Среди них у 80% болезнь прошла без симптомов. Но лишь примерно у 40% зараженных людей появлялся уровень антител, который можно было обнаружить на протяжении всего периода исследования.
Ученые пришли к выводу, что большинство жителей города Ухань до сих пор под угрозой заражения SARS-CoV-2. Поэтому они обязательно должны сделать прививку.
Китайская вакцина Sinovac - о чем ранее сообщал Главред:
- Министерство здравоохранения Украины разрешило применение китайской вакцины 10 марта. Препарат прошел все этапы клинических исследований, официально подтвердив эффективность и безопасность.
- Китайскую вакцину от коронавируса применяют в Китае, Бразилии, Мексике, Чили, Турции, Индонезии, Таиланде, Малайзии и других странах.
- Одним из основных преимуществом препарата заключается в том, что его можно хранить в стандартном холодильнике при 2-8 градусах Цельсия. Эффективность китайской вакцины в Китае оказалась 65%. При этом в Турции это число составило 91,25% в ходе местный испытаний.
- По словам министр здравоохранения Украины Максима Степанова, после доставки в Украину вакцина пройдет лабораторный контроль. Предположительно, он будет продолжаться 10 дней. После чего начнется вакцинация препаратом.