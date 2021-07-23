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Ученые выяснили, в каком возрасте хуже действуют COVID-вакцины

23 июля 2021, 18:49
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Недавние исследования вакцинированного населения показали заметный рост заболеваемости среди привитых пожилых людей.

Вакцинация
Вакцинация от коронавируса / Reuters

Ученые из Орегонского университета здравоохранения и науки решили проверить, какие факторы влияют на эффективность вакцины против коронавируса. Особое внимание обратили на возраст участников и участниц.

Как сообщает Journal of the American Medical Association, особое внимание обратили на возраст участников и участниц.С декабря 2020 года по февраль 2021 года в Орегонском университете провели поголовную вакцинальную кампанию среди всех сотрудников от компаний Pfizer и BioNTech. Работники заведения и стали участниками исследования.

Образцы сыворотки крови собирали до получения первой дозы препарата и через 2 недели после второй. Затем ученые проверили данные по 50 людям, которых распределили по группам в соответствии с возрастом. Стоит заметить, что 54% составляли женщины.

Биоматериал в пробирках подвергли действию первоначального варианта SARS-CoV-2 из Уханя и Гамма-штамма (обнаруженного в Бразилии).

Результаты исследования:

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  • Устойчивые нейтрализующие реакции против исходного штамма наблюдали у всех участников и участниц исследования, а вот иммунный ответ против бразильского варианта оказался слабее.
  • В обоих случаях уровень антител коррелировал с возрастом: в самой молодой группе (20 – 29 лет) титры иммуноглобулинов к Уханьскому типу SARS-CoV-2 были в 6,8 раз выше по сравнению с самой старой группой (70 – 82 лет). То есть снижение составило 85%.

"Начальные титры антител после вакцинации были отрицательно связаны с возрастом, что привело к снижению способности нейтрализовать SARS-CoV-2 in vitro. Титры против Гамма-штамма оказались сниженными у всех возрастных групп, хотя разница между группами была меньше (в 2,5 раза)", – говорится в сообщении.

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Недавние исследования вакцинированного населения показали заметный рост заболеваемости среди привитых пожилых людей. Поэтому пожилые люди остаются более подвержены коронавирусу даже когда вакцинированы против болезни.

Но вакцинация в любом случае важна, поскольку может уберечь от тяжелого течения болезни.

"Вакцина по-прежнему вызывает сильные иммунные реакции по сравнению с естественной болезнью у большинства пожилых, даже если титры антител ниже, чем у молодых", – подытожили авторы исследования.

Согласно данным промежуточных клинических испытаний, возраст не является определяющим фактором общей эффективности вакцины.

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Как сообщал Главред, в США в штате Мичиган во сне умер 13-летний ребенок, который за несколько дней до этого получил вторую дозу вакцины Pfizer против COVID-19.

Джейкоб Клиник после прививки почувствовал общие поствакцинальные симптомы — усталость, жар и боль в животе.

Специалист по связям с общественностью целевой группы CDC (Центр по контролю и профилактике заболеваний) по вакцинации против COVID-19 Марта Шаран заявила, что на данный момент инцидент расследуется. По ее словам, пока расследование не будет завершено, называть конкретную причину смерти преждевременно.

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