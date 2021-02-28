УкрРус
  1. Главная
  3. Коронавирус

Ученые заново оценили риск передачи коронавируса через поверхности

28 февраля 2021, 11:53

Периодическая дезинфекция поверхностей и использование перчаток могут быть разумными мерами предосторожности только в таких учреждениях, как больницы.

Коронавирус
Ученые заново оценили опасность передачи коронавируса через поверхности / Reuters

Риск подцепить коронавирус на поверхностях преувеличен, убеждены ученые. Вместо этого, как показывают исследования, следует сосредоточиться на защите глаз и ношении масок для лица. Эти меры более помогут предотвратит распространение COVID-19, чем дезинфекция поверхностей.

Эпидемиолог из Университета Ла-Троб (Мельбурн, Австралия), доцент Хассан Валли заявил, что чуть больше года спустя стало ясно, что поверхностная передача не служит столь значительным фактором распространения COVID-19, как когда-то опасались, пишет The Guardian.

"Я хочу прояснить, что ничего не должно измениться с точки зрения мытья рук и личной гигиены, - говорит Валли. – Однако мы можем меньше беспокоиться о мытье каждой поверхности 20 раз в день и просто сосредоточиться на хорошей гигиене рук и социальном дистанцировании, а также оставаться дома во время болезни, чего должно быть более чем достаточно, чтобы остановить нас от распространения вируса".

Аэрозольное распространение коронавируса при тесном контакте считается движущим фактором передачи COVID-19, в первую очередь, когда инфицированный человек находится в тесном контакте с другим человеком и передает мелкие жидкие частицы (капли и аэрозоли), содержащие вирус, особенно при кашле и чихании. Затем эти аэрозоли попадают в нос, рот и глаза людей, находящихся поблизости.

"Это не означает, что передача через поверхность невозможна и что она не представляет опасности в определенных ситуациях или что мы должны полностью игнорировать ее. Но мы должны признать, что угроза передачи через поверхности относительно невелика", - утверждает Вилли в статье для Conversation.

Эмануэль Гольдман, профессор микробиологии из Университета Рутгерса в США, написал в медицинском журнале Lancet, что исследования, предупреждающие о передаче вируса через поверхность, проводились в лаборатории и "имеют мало общего с реальными сценариями".

"На мой взгляд, вероятность передачи через неодушевленные поверхности очень мала, и только в тех случаях, когда инфицированный человек кашляет или чихает на поверхности, а кто-то другой касается этой поверхности вскоре после кашля или чихания (в течение 1-2 часов)", - считает Голдман.

По его словам, периодическая дезинфекция поверхностей и использование перчаток могут быть разумными мерами предосторожности в таких учреждениях, как больницы, но, вероятно, излишним для менее опасных сред.

Коронавирус в мире – о чем сообщалось ранее:

  • Специалист по инфекционным заболеваниям, директор медицинского центра Международного университета Ла-Риохи Висенте Сориано обнаружил, что болезнь COVID-19 протекает в более легкой форме у пациентов, которые во время заражения находились в медицинской маске.
  • Известный доктор Евгений Комаровский заявил, что тяжесть коронавирусной болезни зависит не только от того, находится ли инфицированный в группе риска, но и от количества вирусных частиц, которые попали в организм.

коронавирус коронавирус новости
Сейчас вы просматриваете новость «Ученые заново оценили риск передачи коронавируса через поверхности». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Семи областям Украины грозит жесткий карантин – ЛяшкоСеми областям Украины грозит жесткий карантин – Ляшко В Киеве врачи из COVID-отделения отказываются вакцинироваться от коронавирусаВ Киеве врачи из COVID-отделения отказываются вакцинироваться от коронавируса Не успевают сжигать тела: Чехия на пороге катастрофы из-за COVID-19Не успевают сжигать тела: Чехия на пороге катастрофы из-за COVID-19 Иммунолог жестко раскритиковал индийскую "вакцину для нищих", которую привезли украинцамИммунолог жестко раскритиковал индийскую "вакцину для нищих", которую привезли украинцам В Украине подскочило число больных коронавирусом: заражены сотни медиковВ Украине подскочило число больных коронавирусом: заражены сотни медиков
Следующий материал

Последние новости

12:02
В Германии назвали России сценарий для достройки Северного потока-2
11:53
Ученые заново оценили риск передачи коронавируса через поверхности Видео
11:26
Гороскоп на 1 марта для всех: крупный плюс к бюджету и предательство Видео
11:22
Чехия из-за критической ситуации с COVID-19 попросила у Путина вакцину Видео
11:09
В Кривом Роге школьницы избили и матерно оскорбили ровесницу Видео
Реклама
10:28
От COVID-19 нужно будет прививаться регулярно - разработчик вакцины Видео
10:11
Что происходит с рейтингом Владимира Зеленского мнение
10:10
Зима напоследок решила щедро притрусить Украину мокрым снегом Видео
09:30
Чиновники предупредили украинцев о новом повышении пенсий Видео
09:09
Гороскоп на 28 февраля для всех: изрядный денежный плюс и роковая роль Видео
09:06
Возросло число жертв жуткого пожара в городской больнице Черновцов Видео
08:45
В Госдепе откомментировали переговоры с Берлином по Северному потоку-2 Видео
08:43
В Украине за сутки госпитализировали более 3 тысяч больных COVID-19 Видео
08:25
Деление человечества на избранных уже началось мнение
07:54
Джемилев заявил, что Байден летом может приехать в Украину из-за Крыма Видео
07:23
Обострение на Донбассе связано с санкциями против кума Путина - Кравчук Видео
06:24
В моду на весну-лето вернулись женские жилеты неописуемой красоты Фото Видео
06:01
Голубовская предупредила о смертоносной и непредсказуемой волне COVID-19 Видео
05:24
Крым решил главную задачу для Путина, и теперь о полуострове молчат – адвокат Видео
04:49
В Госдуме отреагировали на отказ Вашингтона признать Крым российским Видео
Реклама
04:30
Кравчук объяснил идею нового референдума по Крыму и Донбассу Видео
04:24
Блестящие волосы – главный тренд весны: как заставить шевелюру сиять Видео
04:00
Киев оживился на донбасском направлении из-за США – эксперт
03:27
Дипломат объяснил, почему Пашинян не удержится у власти в Армении Видео
02:58
На Прикарпатье взбунтовались из-за усиления карантина и перекрыли трассу Видео
02:27
Назван главный "страдалец" марта по знаку Зодиака Видео
01:58
Стало известно, где в России будет сидеть Навальный Видео
01:30
У Кравчука назвали сроки завершения войны на Донбассе Видео
01:02
В Украине полномочия нардепов хотят ограничить двумя сроками - СНБО Видео
00:17
В Москве мужчина поджег себя у телецентра Останкино: СМИ узнали имя Видео
27 февраля, суббота
23:57
Трагедия в больнице Черновцов: появились новые подробности Видео
23:28
Украинские врачи перечислили особенности вакцины AstraZeneca Видео
23:04
В СИЗО, где удерживают активиста Стерненко, вспыхнул пожар Видео
22:30
В ГСЧС подсчитали, сколько туристов спасли в Карпатах с начала года
22:14
Рекордно подорожавший продукт ждет новый рост цен Видео
21:52
"Финансируют тирана": в Литве резко высказались о Северном потоке-2 Видео
21:32
Кравчук подловил Россию на лжи по вопросу Донбасса и Крыма Видео
21:23
На Харьковщине COVID-19 стали чаще болеть дети, много тяжелых случаев Видео
21:14
Подробный лунный календарь на март 2021: когда будут воплощаться мечты Видео
21:04
Горбачев назвал сценарий, при котором Путину и Байдену удастся договориться Видео
Реклама
21:02
СМИ выяснили стоимость шикарного дворца Пугачевой и Галкина
20:48
Экс-министр предупредила о летальных случаях при вакцинации от COVID-19 Видео
20:31
Эксперт предрек Крымскому мосту печальную участь Видео
20:18
Маски для волос в домашних условиях для роста и восстановления Видео
20:04
Разборки и стрельба: в "Де Резорт Девелопмент" отреагировали на инцидент возле стройки
19:51
Пашинян сделал заявление в ответ на отказ Саркисяна увольнять главу Генштаба Видео
19:46
Всплыла неожиданная версия причины пожара в больнице в Черновцах Видео
19:40
Медики рассказали о состоянии пострадавшего во время пожара в Черновцах
19:16
Стало известно о разбирательствах США с компанией, покинувшей Северный поток-2 Видео
19:05
В полиции Киева высказались о протестах сторонников Стерненко Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять