Ученые заново оценили риск передачи коронавируса через поверхности

Ученые заново оценили опасность передачи коронавируса через поверхности / Reuters

Риск подцепить коронавирус на поверхностях преувеличен, убеждены ученые. Вместо этого, как показывают исследования, следует сосредоточиться на защите глаз и ношении масок для лица. Эти меры более помогут предотвратит распространение COVID-19, чем дезинфекция поверхностей.

Эпидемиолог из Университета Ла-Троб (Мельбурн, Австралия), доцент Хассан Валли заявил, что чуть больше года спустя стало ясно, что поверхностная передача не служит столь значительным фактором распространения COVID-19, как когда-то опасались, пишет The Guardian.

"Я хочу прояснить, что ничего не должно измениться с точки зрения мытья рук и личной гигиены, - говорит Валли. – Однако мы можем меньше беспокоиться о мытье каждой поверхности 20 раз в день и просто сосредоточиться на хорошей гигиене рук и социальном дистанцировании, а также оставаться дома во время болезни, чего должно быть более чем достаточно, чтобы остановить нас от распространения вируса".

Аэрозольное распространение коронавируса при тесном контакте считается движущим фактором передачи COVID-19, в первую очередь, когда инфицированный человек находится в тесном контакте с другим человеком и передает мелкие жидкие частицы (капли и аэрозоли), содержащие вирус, особенно при кашле и чихании. Затем эти аэрозоли попадают в нос, рот и глаза людей, находящихся поблизости.

"Это не означает, что передача через поверхность невозможна и что она не представляет опасности в определенных ситуациях или что мы должны полностью игнорировать ее. Но мы должны признать, что угроза передачи через поверхности относительно невелика", - утверждает Вилли в статье для Conversation.

Эмануэль Гольдман, профессор микробиологии из Университета Рутгерса в США, написал в медицинском журнале Lancet, что исследования, предупреждающие о передаче вируса через поверхность, проводились в лаборатории и "имеют мало общего с реальными сценариями".

"На мой взгляд, вероятность передачи через неодушевленные поверхности очень мала, и только в тех случаях, когда инфицированный человек кашляет или чихает на поверхности, а кто-то другой касается этой поверхности вскоре после кашля или чихания (в течение 1-2 часов)", - считает Голдман.

По его словам, периодическая дезинфекция поверхностей и использование перчаток могут быть разумными мерами предосторожности в таких учреждениях, как больницы, но, вероятно, излишним для менее опасных сред.

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