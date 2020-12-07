Ученый назвал два уровня защиты от коронавируса

Медик объяснил, как организм учится сопротивляться COVID-19.
Проникновению коронавируса в организм человека мешают два уровня иммунной защиты - врожденный иммунитет и вакцинация.
Об этом рассказал кандидат медицинских наук, доцент кафедры микробиологии с вирусологией и иммунологией Ярославского медицинского университета Андрей Цветков, передает радио Sputnik.
По словам Цветкова, вакцина не способна дать стопроцентную защиту, если иммунная система работает не в полную силу. Он отметил, что второй уровень защиты должен лишь "подстегивать" иммунитет и помогать организму бороться с угрозой.
"Иммунитет является первым защитным барьером для любой инфекционной патологии. Но у каждого из нас свой иммунитет, и он очень сильно варьируется в процессе жизни человека в зависимости от воздействия разных факторов. Он очень лабильный. Специфический иммунитет – это второй барьер, второй уровень", – уточнил Цветков.
Ученый также добавил, что вакцинация является "малой болезнью", благодаря которой организм учится справляться с инфекцией.
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