Ученый назвал главное отличие гриппа от коронавируса

Названо главное отличие гриппа от коронавируса / Фото Reuters

Коронавирус в мире выявили у 73 миллионов человек. Жертвами COVID-19 за время пандемии стали более 1,6 миллиона человек. При этом сейчас человечество атакует и грипп. Заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Петр Чумаков рассказал о ключевом отличии коронавируса от гриппа.

"Коронавирус мутирует гораздо дольше вируса гриппа, в связи с чем ожидать быстрых мутаций, из-за которых будет необходимо часто вакцинироваться, не стоит", - сказал ученый в интервью URA.ru.

По его словам, каждый год возникает новый вариант гриппа. Вместе с тем для коронавируса подобный сценарий невероятен, так как он по-другому устроен, утверждает учёный.

Чумаков отметил, что вирусы гриппа могут "постоянно между собой обмениваться и давать какие-то вариации", а коронавирус обладает единым геномом, в связи с чем появление нового штамма практически невозможно.

"Благодаря этому факту вакцина от COVID-19 будет работать продолжительное время, обеспечивая хорошую защиту", - подчеркнул эксперт.

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