Ученый назвал главное отличие гриппа от коронавируса

Вирусы гриппа могут "постоянно между собой обмениваться и давать какие-то вариации", а коронавирус обладает единым геномом.
Коронавирус в мире выявили у 73 миллионов человек. Жертвами COVID-19 за время пандемии стали более 1,6 миллиона человек. При этом сейчас человечество атакует и грипп. Заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Петр Чумаков рассказал о ключевом отличии коронавируса от гриппа.
"Коронавирус мутирует гораздо дольше вируса гриппа, в связи с чем ожидать быстрых мутаций, из-за которых будет необходимо часто вакцинироваться, не стоит", - сказал ученый в интервью URA.ru.
По его словам, каждый год возникает новый вариант гриппа. Вместе с тем для коронавируса подобный сценарий невероятен, так как он по-другому устроен, утверждает учёный.
Чумаков отметил, что вирусы гриппа могут "постоянно между собой обмениваться и давать какие-то вариации", а коронавирус обладает единым геномом, в связи с чем появление нового штамма практически невозможно.
"Благодаря этому факту вакцина от COVID-19 будет работать продолжительное время, обеспечивая хорошую защиту", - подчеркнул эксперт.
Коронавирус и грипп – о чем сообщалось ранее:
- 11 декабря министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине к февралю начнется сезонная вспышка гриппа, поэтому важно успеть к тому времени сбить заболеваемость коронавирусом.
- Известный врач-вирусолог, доктор медицинских наук Алла Мироненко заявила, что гриппом и коронавирусом практически невозможно заразиться и, соответственно, заболеть одновременно.
- Американские ученые разработали модель последовательности проявления симптомов, позволяющую отличить COVID-19 от гриппа и других коронавирусных инфекций. Согласно анализу, в среднем организм реагирует на заражение COVID-19 повышением температуры, затем появляется кашель, затем боли в мышцах, после этого начинается тошнота и/или рвота, и в финале присоединяется диарея. Грипп, согласно исследованиям, начинается с кашля, а температура повышается только на следующем этапе.