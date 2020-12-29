Ученый назвал самый важный витамин для борьбы с коронавирусом

Витамины при коронавирусе принимать не только можно, но и нужно.
Академик Национальной академии наук Украины Сергей Комисаренко заявил, что при лечении коронавируса, а также для профилактики заболевания необходимо принимать витамины.
У человека должен быть достаточный уровень витаминов, особенно витаминов D и С. Также можно принимать рекомендованную дозу витамина E, сказал Комиссаренко в интервью РБК-Украина.
"Очень важную роль играет именно витамин D. Его концентрация определяется в международных единицах (МЕ). Например, 2-5 тысячи МЕ применяют как профилактику многих инфекционных заболеваний, а также при лечении злокачественных опухолей. Даже при туберкулезе или других инфекционных заболеваниях рекомендуют принимать витамин D", - добавил академик.
По его словам, в мире у многих людей гиповитаминоз D, то есть недостаточность этого витамина. Многочисленные исследования доказывают, что люди с тяжелым течением COVID-19, а также те, кто стали жертвами болезни, относились к группе больных с дефицитом витамина D.
Как принимать витамин D
"Если человек заразился коронавирусом, ему, как правило, нужно принимать большие дозы витамина D:10-20 тысяч МЕ в сутки в первые 2-3 суток, потом возможны перерывы в несколько дней. То есть большие дозы витамина D, как считается, поддерживают иммунитет человека, но, наверное, не только", - отметил ученый.
Что такое витамин D
Витамин D — группа биологически активных веществ (холекальциферол, эргокальциферол, ситокальциферол, 2,2-дигидроэргокальциферол и другие). Холекальциферол (витамин D3) синтезируется у человека в коже под действием ультрафиолетовых лучей диапазона "B", а также поступает в организм человека с пищей. Эргокальциферол (витамин D2) может поступать только с пищей, сообщает Википедия.
Главное назначение витамина D в организме человека — обеспечение всасывания кальция и фосфора из пищи в тонком кишечнике. Согласно ряду клинических исследований, хронический дефицит витамина D у детей раннего возраста связан с высоким риском развития у них в будущем различных заболеваний: сахарного диабета, ожирения, аутоиммунных заболеваний, онкологических заболеваний, сердечно-сосудистых заболеваний, псориаза, атопических заболеваний, воспалительных заболеваний кишечника.
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