Ученый назвал самый важный витамин для борьбы с коронавирусом

Назван самый важный витамин для борьбы с коронавирусом / Фото pixabay.com

Академик Национальной академии наук Украины Сергей Комисаренко заявил, что при лечении коронавируса, а также для профилактики заболевания необходимо принимать витамины.

У человека должен быть достаточный уровень витаминов, особенно витаминов D и С. Также можно принимать рекомендованную дозу витамина E, сказал Комиссаренко в интервью РБК-Украина.

"Очень важную роль играет именно витамин D. Его концентрация определяется в международных единицах (МЕ). Например, 2-5 тысячи МЕ применяют как профилактику многих инфекционных заболеваний, а также при лечении злокачественных опухолей. Даже при туберкулезе или других инфекционных заболеваниях рекомендуют принимать витамин D", - добавил академик.

По его словам, в мире у многих людей гиповитаминоз D, то есть недостаточность этого витамина. Многочисленные исследования доказывают, что люди с тяжелым течением COVID-19, а также те, кто стали жертвами болезни, относились к группе больных с дефицитом витамина D.

Как принимать витамин D

"Если человек заразился коронавирусом, ему, как правило, нужно принимать большие дозы витамина D:10-20 тысяч МЕ в сутки в первые 2-3 суток, потом возможны перерывы в несколько дней. То есть большие дозы витамина D, как считается, поддерживают иммунитет человека, но, наверное, не только", - отметил ученый.

Что такое витамин D Витамин D — группа биологически активных веществ (холекальциферол, эргокальциферол, ситокальциферол, 2,2-дигидроэргокальциферол и другие). Холекальциферол (витамин D3) синтезируется у человека в коже под действием ультрафиолетовых лучей диапазона "B", а также поступает в организм человека с пищей. Эргокальциферол (витамин D2) может поступать только с пищей, сообщает Википедия. Главное назначение витамина D в организме человека — обеспечение всасывания кальция и фосфора из пищи в тонком кишечнике. Согласно ряду клинических исследований, хронический дефицит витамина D у детей раннего возраста связан с высоким риском развития у них в будущем различных заболеваний: сахарного диабета, ожирения, аутоиммунных заболеваний, онкологических заболеваний, сердечно-сосудистых заболеваний, псориаза, атопических заболеваний, воспалительных заболеваний кишечника.

Читайте такжеИнфекционист ответил, помогают ли витамины телу сражаться с коронавирусом

Коронавирус и витамины - о чем ранее писал Главред: