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Ученый назвал самый важный витамин для борьбы с коронавирусом

29 декабря 2020, 03:38
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Витамины при коронавирусе принимать не только можно, но и нужно.

витамины, таблетки
Назван самый важный витамин для борьбы с коронавирусом / Фото pixabay.com

Академик Национальной академии наук Украины Сергей Комисаренко заявил, что при лечении коронавируса, а также для профилактики заболевания необходимо принимать витамины.

У человека должен быть достаточный уровень витаминов, особенно витаминов D и С. Также можно принимать рекомендованную дозу витамина E, сказал Комиссаренко в интервью РБК-Украина.

"Очень важную роль играет именно витамин D. Его концентрация определяется в международных единицах (МЕ). Например, 2-5 тысячи МЕ применяют как профилактику многих инфекционных заболеваний, а также при лечении злокачественных опухолей. Даже при туберкулезе или других инфекционных заболеваниях рекомендуют принимать витамин D", - добавил академик.

По его словам, в мире у многих людей гиповитаминоз D, то есть недостаточность этого витамина. Многочисленные исследования доказывают, что люди с тяжелым течением COVID-19, а также те, кто стали жертвами болезни, относились к группе больных с дефицитом витамина D.

Как принимать витамин D

"Если человек заразился коронавирусом, ему, как правило, нужно принимать большие дозы витамина D:10-20 тысяч МЕ в сутки в первые 2-3 суток, потом возможны перерывы в несколько дней. То есть большие дозы витамина D, как считается, поддерживают иммунитет человека, но, наверное, не только", - отметил ученый.

Что такое витамин D

Витамин D — группа биологически активных веществ (холекальциферол, эргокальциферол, ситокальциферол, 2,2-дигидроэргокальциферол и другие). Холекальциферол (витамин D3) синтезируется у человека в коже под действием ультрафиолетовых лучей диапазона "B", а также поступает в организм человека с пищей. Эргокальциферол (витамин D2) может поступать только с пищей, сообщает Википедия.

Главное назначение витамина D в организме человека — обеспечение всасывания кальция и фосфора из пищи в тонком кишечнике. Согласно ряду клинических исследований, хронический дефицит витамина D у детей раннего возраста связан с высоким риском развития у них в будущем различных заболеваний: сахарного диабета, ожирения, аутоиммунных заболеваний, онкологических заболеваний, сердечно-сосудистых заболеваний, псориаза, атопических заболеваний, воспалительных заболеваний кишечника.

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Коронавирус и витамины - о чем ранее писал Главред:

  • Испанские медики выяснили - более 80% пациентов, которые были госпитализированы в одну из больниц Сантандера с легкими или тяжелыми формами COVID-19 во время первого пика пандемии, страдали от нехватки витамина D.
  • Диетолог Екатерина Бурляева рассказала, какие витамины необходимы для профилактики COVID-19.
  • Ученые из Индии выяснили, что витамин В12 подавляет особый фермент в геноме SARS-Cov-2, отвечающий за копирование патогена. Это приводит к снижению вирусной нагрузки и тяжести течения болезни COVID-19.
  • Ученые из TILDA (The Irish Longitudinal Study on Ageing) в Дублине провели исследование и выяснили, что витамин D, от недостатка которого мы так страдаем в осенне-зимний период, как оказалось, играет не последнюю роль в борьбе против COVID-19.

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