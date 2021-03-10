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Ученый объяснил, в чем опасность волны COVID-19 весной

10 марта 2021, 21:42

Весенняя волна СOVID-19 обладает разрушительным потенциалом, считает Владимир Галицкий.

коронавирус
Весенняя волна коронавируса характеризируется более высоким уровнем восприимчивости и распространения - ученый / Фото Reuters

Весенняя волна коронавируса в Украине более опасна, чем ее осенняя версия, так как она отличается своим стремительным развитием. Не исключено, что волна COVID-19 весной приведет к серьезным последствиям, заявил ученый Института биохимии имени Палладина Национальной академии наук Украины Владимир Галицкий.

По его словам, у весенней волны COVID-19 очень высокий уровень восприимчивости и распространения. Волна характеризируется значительным числом тяжелых и летальных прецедентов. Весенняя волна коронавирусной инфекции может привести к национальной катастрофе.

"Мы предупреждали еще с осени, еще до момента обнаружения более вирулентных штаммов, что весенняя волна неизбежна и будет сопровождаться высоким количеством тяжелых случаев, которые потребуют госпитализации, а также высокой летальностью. К сожалению, никого это не интересовало", - сказал Галицкий.

Ученый считает, что предотвратить массовое распространение инфекции может карантин. При этом опыт Израиля показывает, что эффективному сдерживанию волны может поспособствовать кампания по вакцинации.Читайте такжеШмыгаль рассказал, как избежать жесткого карантина в Украине

"Ясное дело, ограничительные противоэпидемические меры уменьшают распространение инфекции и способствуют более быстрому угасанию эпидемической волны. Кроме того, в Израиле в сдерживании нынешней волны решающую роль сыграла массовая и четко проведенная вакцинация", - подчеркнул Галицкий.

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