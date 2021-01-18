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Ученый пояснил, почему женщины меньше мужчин страдают от COVID-19

18 января 2021, 15:04
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По словам специалиста, у "стойкости" женщин к коронавирусу есть чисто физиологическое объяснение.

Женщины, коронавирус
Ученый пояснил, почему женщины меньше мужчин страдают от COVID-19 / Reuters

Известный украинский ученый-генетик Александр Коляда назвал факторы того, что женщины в среднем гораздо меньше страдают от коронавируса COVID-19. Свои соображения по данному поводу он опубликовал в социальной сети Facebook.

Коляда утверждает, что заражаются женщины ничуть не реже, чем мужчины, но осложнений у женщин коронавирусная инфекция вызывает гораздо меньше.

Генетик уточнил, что суть проблемы отнюдь не в гендерной избирательности COVID-19 ‒ от всех остальных простудных заболеваний осложнений у мужчин также обычно больше. Да и в целом в природе у абсолютного большинства млекопитающих, самцы болеют больше и живут соответственно меньше.

"Причин может быть три. Самая глубинная причина ‒ генетические отличия. Как пишет учебник биологии, у женщин две Х хромосомы, а у мужчин одна Х и одна Y. На Х хромосоме довольно много генов в сравнении с Y, и чтобы женщины так очевидно не превосходили мужчин, одна из Х хромосом выключается, и в клетках не работает. Это называется компенсация дозы, и она уравнивает мужчин и женщин во многих биологических проявлениях", ‒ заявил Коляда.

По словам генетика, у мужчин есть одна копия вышеуказанного гена, с белком которого связывается COVID-19, а у женщин таких копий две. Соответственно, коронавирус не только проникает в клетку, но еще и выводит из строя тонкую клеточную "машинерию". Тем самым внося дисбаланс во многие системы организма.

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Напомним, ранее сообщалось:

коронавирус генетическое заболевание COVID-19 Александр Коляда
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