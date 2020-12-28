Ученый сделал важное заявление о первой волне COVID-19 в Украине

Сергей Комиссаренко объяснил причину уменьшения случаев выявления коронавируса.
Согласно официальной статистике, в Украине уменьшилось ежедневное количество диагнозов "коронавирус". Академик Национальной академии наук Украины Сергей Комиссаренко объяснил, в чем причина – в уменьшении объемов тестирования или в том, что украинцы стали меньше болеть COVID-19.
"Я не думаю, что меньше тестируют. Я думаю, что просто меньше обнаруживают вирус. Как правило, тестирование делают, когда люди с признаками заболевания или после возможного контакта с инфицированными обращаются с просьбой сделать диагностику. Если меньше выявляют вирус, следовательно, меньше людей обращались за диагностикой и, возможно, меньше людей было инфицировано", - сказал Комиссаренко в интервью РБК-Украина.
Академик предположил, что, возможно, коронавирус в Украине на самом деле на данный момент инфицирует меньше людей.
"Возможно, что у нас заканчивается первая волна. И было бы хорошо, чтобы вторая волна вообще не началась или началась гораздо позже", - отметил он.
Читайте такжеВ НАН подсчитали, сколько украинцев подхватят COVID-19 за новогодние праздники
Коронавирус в Украине - последние новости:
- Согласно свежей статистике по состоянию на утро понедельника, 28 декабря, коронавирус в Украине заразил всего 1 030 374 человека.
- За сутки COVID-19 диагностировали у 4385 украинцев - это минимальное число новых диагнозов с 6 октября.
- 10 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в первой декаде января в Украине ожидается около 20-25 тысяч новых больных коронавирусом в день.