Ученый сделал важное заявление о первой волне COVID-19 в Украине

В Украине уменьшается количество новых случаев заражения COVID-19 / Фото Reuters

Согласно официальной статистике, в Украине уменьшилось ежедневное количество диагнозов "коронавирус". Академик Национальной академии наук Украины Сергей Комиссаренко объяснил, в чем причина – в уменьшении объемов тестирования или в том, что украинцы стали меньше болеть COVID-19.

"Я не думаю, что меньше тестируют. Я думаю, что просто меньше обнаруживают вирус. Как правило, тестирование делают, когда люди с признаками заболевания или после возможного контакта с инфицированными обращаются с просьбой сделать диагностику. Если меньше выявляют вирус, следовательно, меньше людей обращались за диагностикой и, возможно, меньше людей было инфицировано", - сказал Комиссаренко в интервью РБК-Украина.

Академик предположил, что, возможно, коронавирус в Украине на самом деле на данный момент инфицирует меньше людей.

"Возможно, что у нас заканчивается первая волна. И было бы хорошо, чтобы вторая волна вообще не началась или началась гораздо позже", - отметил он.

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