Удаленка из-за COVID-19 грозит школьникам одной из областей Украины

Коронавирус в Черновицкой области закрывает школы / REUTERS

Ситуация с коронавирусом в Черновицкой области ухудшается. Поэтому областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций рекомендует отправить школьников на дистанционное обучение.

Как сообщает пресс-служба ОГА, обострение COVID-19 на сегодня наблюдается в Заставнивском, Кицманском, Сторожинецком районах, а также в Черновцах.

Читайте такжеКаникулы 2021 в Украине: когда отдыхают ученики"Возможности городских госпитальных баз фактически исчерпываются. В больнице №1 еще можно развернуть 30 дополнительных коек. Резерв еще есть в госпитале ветеранов войны и областной клинической больнице. И в принципе это все, мощности больниц №3 и №4 уже на максимуме", – подчеркнули в ОГА.

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