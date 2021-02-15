Удаленка из-за COVID-19 грозит школьникам одной из областей Украины

Обострение COVID-19 на сегодня наблюдается в Заставнивском, Кицманском, Сторожинецком районах, а также в Черновцах.
Ситуация с коронавирусом в Черновицкой области ухудшается. Поэтому областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций рекомендует отправить школьников на дистанционное обучение.
Как сообщает пресс-служба ОГА, обострение COVID-19 на сегодня наблюдается в Заставнивском, Кицманском, Сторожинецком районах, а также в Черновцах.
Читайте такжеКаникулы 2021 в Украине: когда отдыхают ученики"Возможности городских госпитальных баз фактически исчерпываются. В больнице №1 еще можно развернуть 30 дополнительных коек. Резерв еще есть в госпитале ветеранов войны и областной клинической больнице. И в принципе это все, мощности больниц №3 и №4 уже на максимуме", – подчеркнули в ОГА.
Коронавирус: новости
- Вакцинация от COVID-19 в Украине не начнется вовремя. 15 февраля в Украину должны поступить документы, от которых зависят поставки вакцины от коронавируса.
- В Минздраве рассказали о зонах и ограничениях после возвращения адаптивного карантина. Карантин в Украине скоро изменится. Ляшко сказал, до какого числа правительство должно одобрить важное постановление.
Автор: Диана Беловодская