Удар локдауна по COVID-19: появился прогноз по заболеваемости после праздников в Украине

Благодаря локдауну, в Украине до февраля будет постепенный рост заболеваемости COVID-19 / Reuters

Заболеваемость COVID-19 в Украине за последние две недели снизилась. Согласно ожиданиям, в первой половине января 2021 года в стране будет регистрироваться меньшее количество новых заражений коронавирусной инфекцией. Локдаун, который власти запустят с 8 января, снизит скорость распространения вируса.

Как рассказал глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан в комментарии изданию Obozrevatel, уже выявлены первые характеристики, позволяющие сделать предварительные выводы о том, что коронавирус превращается в сезонное заболевание.

По его словам, в первые две недели января будет фиксироваться минимальное количество новых случаев заболевания COVID-19. Заболеваемость вырастет постепенно – пик ожидается в первой половине февраля 2021 года.Читайте такжеВ НАН объяснили, почему в Украине упало число больных коронавирусом

"Для Украины характерно снижение заболеваемости за последние две недели года, при этом с минимальными показателями первых двух недель следующего года. Это связано с каникулами, отпусками и праздниками. И постепенным подъемом заболеваемости в третью, четвертую неделю января. Пик (роста больных ) ожидается в первые две недели февраля", - считает Рубан.

Также он уточнил, что благодаря локдауну с 8 января в стране появятся условия для снижения скорости заболеваемости коронавирусной инфекцией. Из-за усиленных противоэпидемиологических ограничений рост заболеваемости станет постепенным.

"Мы будем наблюдать постепенный рост до февраля, а не скачками", - подчеркнул Олег Рубан.

Коронавирус в Украине