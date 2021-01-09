Удар нового штамма COVID-19: в Минздраве предупредили украинцев

Британский штамм коронавируса может попасть в Украину, подчеркнула Ирина Колесникова.
Эксперт группы экспертов Министерства здравоохранения Ирина Колесникова рассказала о вероятности распространения в Украине нового штамма коронавируса.
Новый вариант COVID-19, который был впервые зафиксирован в Великобритании, может получить распространение в Украине, если люди не будут соблюдать правила безопасности, заявила она в эфире телеканала Украина 24.
Эксперт спрогнозировала, каким образом британский штамм коронавируса может попасть в Украину.
"При соблюдении всех требований учитывать, что завезут британский штамм и он будет распространяться - конечно, если будет много нарушений, то это будет иметь место", - подчеркнула она.
В то же время представитель группы экспертов Минздрава сообщила о результатах новых исследований эффективности вакцины Pfizer.
"Антитела людей, которые были привиты вакциной производителя Pfizer, нейтрализовали новые штаммы, которые уже появились, которые, мы знаем, быстрее распространяются", - добавила Колесникова.
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Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов предупредил о том, что в Украине ожидается всплеск количества случаев заболевания коронавирусом.
Коронавирус в Украине:
- В Украине за минувшие сутки зафиксировано 4 тыс. 846 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, в частности, заболели 168 детей и 176 медработников.
- Госпитализированы 2 тыс. 411 человек, умерли - 80, выздоровели - 7 тыс. 961.
- За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 1 млн 110 тыс. 015 человек, выздоровели - 786 тыс. 306 человек, умерли - 19 тыс. 668.
- Проведено 5 млн 752 тыс. 190 ПЦР-тестирований.