Удар нового штамма COVID-19: в Минздраве предупредили украинцев

В Минздраве предупредили об опасности заражения новым штаммом коронавируса / Reuters

Эксперт группы экспертов Министерства здравоохранения Ирина Колесникова рассказала о вероятности распространения в Украине нового штамма коронавируса.

Новый вариант COVID-19, который был впервые зафиксирован в Великобритании, может получить распространение в Украине, если люди не будут соблюдать правила безопасности, заявила она в эфире телеканала Украина 24.

Эксперт спрогнозировала, каким образом британский штамм коронавируса может попасть в Украину.

"При соблюдении всех требований учитывать, что завезут британский штамм и он будет распространяться - конечно, если будет много нарушений, то это будет иметь место", - подчеркнула она.

В то же время представитель группы экспертов Минздрава сообщила о результатах новых исследований эффективности вакцины Pfizer.

"Антитела людей, которые были привиты вакциной производителя Pfizer, нейтрализовали новые штаммы, которые уже появились, которые, мы знаем, быстрее распространяются", - добавила Колесникова.

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Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов предупредил о том, что в Украине ожидается всплеск количества случаев заболевания коронавирусом.

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