УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Удар нового штамма COVID-19: в Минздраве предупредили украинцев

9 января 2021, 20:30

Британский штамм коронавируса может попасть в Украину, подчеркнула Ирина Колесникова.

коронавирус, врачи
В Минздраве предупредили об опасности заражения новым штаммом коронавируса / Reuters

Эксперт группы экспертов Министерства здравоохранения Ирина Колесникова рассказала о вероятности распространения в Украине нового штамма коронавируса.

Новый вариант COVID-19, который был впервые зафиксирован в Великобритании, может получить распространение в Украине, если люди не будут соблюдать правила безопасности, заявила она в эфире телеканала Украина 24.

Эксперт спрогнозировала, каким образом британский штамм коронавируса может попасть в Украину.

"При соблюдении всех требований учитывать, что завезут британский штамм и он будет распространяться - конечно, если будет много нарушений, то это будет иметь место", - подчеркнула она.

В то же время представитель группы экспертов Минздрава сообщила о результатах новых исследований эффективности вакцины Pfizer.

"Антитела людей, которые были привиты вакциной производителя Pfizer, нейтрализовали новые штаммы, которые уже появились, которые, мы знаем, быстрее распространяются", - добавила Колесникова.

Читайте такжеВакцина от COVID-19: Шмыгаль пожаловался на "слабую позицию" Киева и попросил ЕС о помощи

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов предупредил о том, что в Украине ожидается всплеск количества случаев заболевания коронавирусом.

Коронавирус в Украине:

  • В Украине за минувшие сутки зафиксировано 4 тыс. 846 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, в частности, заболели 168 детей и 176 медработников.
  • Госпитализированы 2 тыс. 411 человек, умерли - 80, выздоровели - 7 тыс. 961.
  • За все время пандемии в Украине COVID-19 заболели 1 млн 110 тыс. 015 человек, выздоровели - 786 тыс. 306 человек, умерли - 19 тыс. 668.
  • Проведено 5 млн 752 тыс. 190 ПЦР-тестирований.
Сейчас вы просматриваете новость «Удар нового штамма COVID-19: в Минздраве предупредили украинцев». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Врач объяснила, кому прививка от COVID-19 не нужнаВрач объяснила, кому прививка от COVID-19 не нужна Зеленский сделал заявление о локдауне в УкраинеЗеленский сделал заявление о локдауне в Украине Локдаун в Украине: в Минздраве рассказали о новых запретах с 8 январяЛокдаун в Украине: в Минздраве рассказали о новых запретах с 8 января Жесткий локдаун: эксперт спрогнозировал сроки ослабления карантинаЖесткий локдаун: эксперт спрогнозировал сроки ослабления карантина Затяжная форма COVID-19: опубликован полный список симптомовЗатяжная форма COVID-19: опубликован полный список симптомов
Следующий материал

Последние новости

21:27
В Кривом Роге избили копа, который проверял соблюдение карантина
21:22
Гороскоп на 10 января для всех: денежный шанс, ложные обвинения и баталии Видео
20:58
Синоптик предупредила украинцев о новой атаке "ледяного апокалипсиса" Видео
20:49
Трамп-младший отреагировал на блокировку отца в Twitter Видео
20:30
Удар нового штамма COVID-19: в Минздраве предупредили украинцев Видео
Реклама
20:26
Ушел из жизни последний создатель ядерного оружия СССР
19:55
"До свиданья, семья": появилось прощальное видео жертвы авиакатастрофы Видео
19:33
Резкий рост числа заражений: Степанов предупредил о новой атаке COVID-19 Видео
19:31
Ученые поведали, почему не стоит есть сладости Видео
19:08
Десяток бомб и огнестрел: полиция США раскрыла тайну дня штурма Капитолия Видео
19:02
В России во время мощного пожара погибли люди
18:47
Появилась неожиданная версия причины взрыва на газопроводе, качающем газ в Европу Видео
18:22
"Рано радоваться": инфекционист пояснил статистику коронавируса в Украине Видео
17:59
Подпольная вакцина от COVID-19 для Украины: в Сети раскрыли детали скандала Видео
17:59
Жесткий удар по Трампу: эксперт сделал прогноз о дальнейших событиях в США Видео
17:01
Мощная вспышка и гигантское пламя: на Полтавщине взорвался газопровод Видео
16:52
Ждать ли досрочных выборов президента и Рады: политолог оценил шансы Видео
16:49
Бунт среди республиканцев: Трампу выдвинули обвинение и потребовали отставки Видео
16:42
Стали известны новые подробности крушения самолета Boeing 737−500 в Индонезии Видео
15:57
Украину накроют арктические морозы: синоптик предупредила о резком похолодании Видео
Реклама
15:38
Бунтующий против карантина Тернополь могут "закрыть": названа дата Видео
15:20
Аншлаг в разгар карантина: Одессу и Карпаты наводнили тысячи отдыхающих Видео
15:03
Лия Ахеджакова опровергла сообщения СМИ о своей госпитализации
15:01
Катастрофа самолета в Индонезии: СМИ опубликовали кадры с места падения лайнера Видео
14:45
Степанов заявил, что в Украине ввели вовсе не локдаун Видео
14:28
Королевская вилла за сотни тысяч: в Сети показали, где Тупицкий отдыхает в ОАЭ Видео
14:03
Стало известно, были ли украинцы на борту рухнувшего в Индонезии Боинга
13:16
В Индонезии потерпел крушение Boeing с пассажирами на борту
13:08
Посол Польши в Украине сделал резонансное заявление о Бандере Видео
12:11
Возле Капитолия схватили русскоговорящую сторонницу Трампа: кто она и что с ней Видео
12:11
Почему в магазине нельзя купить носки и батарейки: Степанов пояснил логику запрета Видео
12:00
Гороскоп на 9 января для всех: получение значительной суммы и "чужая" работа Видео
11:59
Ядерный удар от Трампа: СМИ узнали, почему инициатива "демократов" обернется крахом Видео
11:19
Импичмент Трампу: названы новые сроки Видео
11:14
Под Римом в реке нашли мертвой украинку
10:16
Гололедица и мокрый снег: каким регионам грозят погодные неприятности Видео
10:12
Политолог назвал главный провал команды Зеленского Видео
10:10
Распад или диктатура: чем закончится кризис в США мнение
09:41
Коронавирус в Украине 9 января – за сутки выявили почти 5 тысяч случаев заражения Видео
09:23
Затяжная форма COVID-19: опубликован полный список симптомов Видео
Реклама
09:17
В России лавина накрыла горнолыжный комплекс: найдены тела жертв стихии
08:43
В Минздраве уточнили, когда ждать первых поставок вакцины против СOVID-19 Видео
08:37
Слепцы во власти ведут миллионы украинцев в пропасть мнение
08:11
Эксперт оценил вероятность удара беспорядков в США по курсу доллара Видео
07:35
Что нельзя есть на завтрак Видео
07:31
У Трампа навсегда забрали его любимый Twitter Видео
07:10
"Сладкая": Настя Каменских показала грудь на чувственном фото
06:48
"Черные лебеди" полетят стаями, или Главные интриги 2021 года мнение
06:20
Босоножки на "кошачьем" каблуке и сабо возвращаются в моду на весну-лето: фото Фото
05:39
Дворец на полмиллиарда: экс-нардеп продает шикарное имение под Киевом Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять