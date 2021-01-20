УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Удастся ли человечеству уничтожить коронавирус: в ВОЗ оценили шансы

20 января 2021, 04:23
Прослушать новость
Остановить

После появления COVID-19 люди оказались совершенно беззащитными перед лицом новой угрозы.

коронавирус
Коронавирус никуда не уйдет, считает Мелита Вуйнович / pixabay.com

Коронавирус SARS-CoV-2, который заразил уже более 95 миллионов человек в мире, скорее всего станет сезонной респираторной инфекцией. И даже тотальная вакцинация населения планеты эффективным препаратом не станет гарантией искоренения COVID-19.

Такое мнение высказала представительница Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, передает Российская газета.

"Даже наличие высокоэффективной вакцины не гарантирует, что мы сможем полностью уничтожить или искоренить вирус. Вероятный сценарий в контексте эффективной глобальной программы вакцинации состоит в том, что в будущем вирус станет эндемическим вирусом с низким уровнем угрозы", - заявила Вуйнович.

Она также добавила, что "человеческая популяция раньше не встречалась с SARS-CoV-2, поэтому оказалась совершенно беззащитной перед лицом новой угрозы".

"Вирус постепенно адаптируется к человеческой популяции и становится "привычной" сезонной респираторной инфекцией", - отметила представительница ВОЗ.

Вуйнович напомнила, что большинство пациентов с коронавирумом заразны в течение 8-9 дней после появления симптомов – об этом свидетельствуют предварительные исследования. При этом инфекционный период может длиться дольше у пациентов, которые тяжело больны.

"Рекомендация ВОЗ о периоде карантина в 14 дней основана на имеющейся информации об инкубационном периоде. Средний инкубационный период составляет 5-6 дней с верхней границей в 14 дней", - уточнила эксперт.

Читайте также"Свет в конце туннеля": в ВОЗ сообщили хорошие новости о пандемии коронавируса

Вакцинация против коронавируса - новости:

коронавирус ВОЗ пандемия коронавируса новости Украины и мира COVID-19 коронавирус новости вакцина от коронавируса вакцинация от коронавируса
Сейчас вы просматриваете новость «Удастся ли человечеству уничтожить коронавирус: в ВОЗ оценили шансы». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Смерть после укола: медик скончался через 24 часа после вакцины от коронавирусаСмерть после укола: медик скончался через 24 часа после вакцины от коронавируса "Смертельная" вакцина: в Германии скончались десять человек после прививки от коронавируса"Смертельная" вакцина: в Германии скончались десять человек после прививки от коронавируса Карантин в Украине продлят до 1 апреля: Шмыгаль сделал заявлениеКарантин в Украине продлят до 1 апреля: Шмыгаль сделал заявление У 13 израильтян случился лицевой паралич после вакцинации PfizerУ 13 израильтян случился лицевой паралич после вакцинации Pfizer Когда школьники вернутся за парты после локдауна: в МОН раскрыли планыКогда школьники вернутся за парты после локдауна: в МОН раскрыли планы
Следующий материал

Последние новости

04:55
Фигурант скандала с "корабельной сосной" стал соавтором закона против сексизма
04:37
В моду ворвался мятный маникюр по фен-шуй и омолаживающий френч Фото Видео
04:23
Удастся ли человечеству уничтожить коронавирус: в ВОЗ оценили шансы Видео
03:55
Как распознать у себя распространенный вид диабета - ответ врачей Видео
03:36
Угроза военного вторжения России: эксперт рассказал об опасности для Украины Видео
Реклама
03:23
Стало известно, когда начнутся съемки фильма Джон Уик 4
02:49
Выборы мэра Харькова: когда в городе будут определяться с преемником Кернеса Видео
02:20
"Клевые трусишки": Анфиса Чехова без лифчика взбудоражила поклонников откровенным фото
01:50
Как правильно питаться, если работаешь ночью: названы главные правила Видео
01:36
Гороскоп на 21 января для всех: полезные связи, крайняя опасность и подрыв здоровья Видео
01:07
США ввели санкции против украинской компании: за что наказали Видео
00:45
Коронавирус можно определить по глазам: ученые назвали симптомы Видео
00:23
Протесты, война и насилие: появилось прощальное обращение Трампа Видео
00:19
Исполнение желаний и запреты на воду: что можно делать в Собор Иоанна Предтечи
19 января, вторник
23:51
Вакцинация от коронавируса в Украине: в Минздраве сделали важное заявление Видео
23:16
В США объяснили санкции против Северного потока-2 Видео
22:56
Степанов спрогнозировал, какой карантин ожидать летом Видео
22:43
Украину накроет вторая волна морозов: когда вернутся снегопады Видео
22:27
Коронавирус в Украине 19 января: за сутки нашли почти 4 тыс. новых больных Видео
22:13
В Киеве родителей обязали оплатить половину питания школьников Видео
Реклама
22:10
Гороскоп на 20 января для всех: солидная прибыль и встреча с человеком мечты Видео
21:58
Зеленский поручил срочно проверить платежки на газ и отопление для украинцев Видео
21:45
"В Кремле засели негодяи": Навальный высказался о возвращении в Россию
21:44
Бирюзовые волосы – новое модное окрашивание волос 2021 Фото Видео
21:34
От коронавируса умер легендарный украинский ученый и политик Видео
21:23
К Земле летит 55-метровый астероид: названа опасность для планеты Видео
21:09
Сотрудница УЗ ошибочным постом в Сети спровоцировала флешмоб
21:05
У США есть новые санкции против России - Госдеп Видео
20:57
Синоптик назвал регион Украины, которому грозит зимний погодный удар Видео
20:36
"Ключ у Путина": Арестович назвал условие примирение Украины и РФ за один день
20:32
В ЕС придумали, как обеспечить бедные страны вакциной от коронавируса Видео
20:30
Когда коронавирус утихнет в Украине: в НАН дали прогноз Видео
19:54
"Слуга народа" пояснил, как изменятся платежки за газ Видео
19:42
В партии Зеленского рассказали, отменят ли реформу старшей школы Видео
19:42
В Слуге народа резко ответили скандальному главе КСУ Тупицкому Видео
19:32
Эндорфины: за что отвечают маленькие "агенты" радости Видео
19:26
Мелания Трамп нарушила традицию и отказала жене Байдена Видео
19:20
Свитера неимоверной красоты с удлиненными рукавами входят в моду на 2021-2022 годы Фото
19:05
Женщина с университетским дипломом: назван чемпион среди безработных в Украине Видео
19:04
Языковой скандал: на Закарпатье отменили все региональные языки Видео
Реклама
18:59
Киркорову запретили въезд в страну ЕС из-за Крыма
18:41
Канал 1+1 купил права на показ нового сезона сериала Ветер любви
18:28
В Украине выросли выплаты на детей: названы новые суммы Видео
18:14
Исчезновение старшей школы в Украине: в МОН разъяснили ситуацию Видео
18:06
После 6 сезона Острых козырьков выйдет полнометражный фильм
18:05
Кинозрада: Госкино разрешило показать в Украине российский фильм Видео
17:54
Душевные поздравления с Крещением своими словами и бесплатные картинки Видео
17:53
Переговоры Зеленского и Путина по Донбассу: названо главное условие России Видео
17:47
MamaRika с мужем уезжает из Киева
17:42
Синоптики рассказали, какая погода ждет украинцев в феврале Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять