Удастся ли человечеству уничтожить коронавирус: в ВОЗ оценили шансы

Коронавирус никуда не уйдет, считает Мелита Вуйнович / pixabay.com

Коронавирус SARS-CoV-2, который заразил уже более 95 миллионов человек в мире, скорее всего станет сезонной респираторной инфекцией. И даже тотальная вакцинация населения планеты эффективным препаратом не станет гарантией искоренения COVID-19.

Такое мнение высказала представительница Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, передает Российская газета.

"Даже наличие высокоэффективной вакцины не гарантирует, что мы сможем полностью уничтожить или искоренить вирус. Вероятный сценарий в контексте эффективной глобальной программы вакцинации состоит в том, что в будущем вирус станет эндемическим вирусом с низким уровнем угрозы", - заявила Вуйнович.

Она также добавила, что "человеческая популяция раньше не встречалась с SARS-CoV-2, поэтому оказалась совершенно беззащитной перед лицом новой угрозы".

"Вирус постепенно адаптируется к человеческой популяции и становится "привычной" сезонной респираторной инфекцией", - отметила представительница ВОЗ.

Вуйнович напомнила, что большинство пациентов с коронавирумом заразны в течение 8-9 дней после появления симптомов – об этом свидетельствуют предварительные исследования. При этом инфекционный период может длиться дольше у пациентов, которые тяжело больны.

"Рекомендация ВОЗ о периоде карантина в 14 дней основана на имеющейся информации об инкубационном периоде. Средний инкубационный период составляет 5-6 дней с верхней границей в 14 дней", - уточнила эксперт.

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