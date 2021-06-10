Угроза близко: Голубовская предупредила об опасности смертоносного COVID-19 из Индии

Британский штамм коронавируса пока что доминирует в Украине / Reuters

В Украине пока что не зафиксировали заразный и потенциально более смертоносный индийский штамм коронавируса. Пока что в стране орудует британский штамм COVID-19 (Альфа). При этом украинцы должны быть готовы к новому возможному вызову пандемии.

"Весенние неприятности, связанные с самой тяжелой с момента эпидемии вспышкой у нас в стране, были связаны с британским штаммом B.1.1.7. Теперь на новый штамм B.1.617.2 (Дельта, индийский штамм, - ред.) приходится большинство заражений в Британии. В США пока только 6% секвенированных случаев приходится на этот штамм, "британец" остается доминирующим", – написала ведущий инфекционист Минздрава, заслуженный врач Ольга Голубовская в Facebook.

По словам Голубовской, Дельта зарегистрирован уже в 60 странах и совершенно очевидно, что его заразность выше, чем у варианта Альфа "дикого типа". Причем пик заболеваемости фиксируют среди детей и молодых людей 12-20 лет.

При этом вакцины производства Pfizer, а также AstraZeneca защищают от Дельты. Эффективность Pfizer при введении обеих доз составляет 88% (один укол даст только 33%), AstraZeneca – 60%.

Голубовская заявила, что Украине надо быть готовой к новым вызовам пандемии, а не "внедрять непонятные законопроекты по общественному здоровью" и "разрушать лучшие инфекционные стационары из-за того, что кто-то прописал фантастические требования".

Индийский штамм коронавируса

В конце апреля Индию накрыл "коронавирусный апокалипсис" – на протяжении четырех суток находили свыше 330 тысяч новых заболевших – это были мировые антирекорды. Ежедневно умирали более 2 тысяч инфицированных, крематории едва успевали сжигать тела.

Позже СМИ узнали, что в стране у десятков людей, которые перебороли коронавирус, нашли "черный грибок".

Индийский COVID-19 уже обнаружили на американской территории и в ряде европейских стран, в частности, в Великобритании, в Чехии и в Польше.

Ряд стран мира, в том числе Украина, приняли меры для того, чтобы на их территорию не попал индийский штамм коронавируса. Киев со 2 мая закрыл въезд для граждан, прибывших из Индии, или тех, которые находились на территории этой страны.