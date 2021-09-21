Угроза COVID-19 на западе и востоке Украины: красная зона "накроет" четыре региона страны

Харьковская, Луганская, Житомирская и Львовская области могут оказаться в красной зоне карантина через 2-3 недели, - эксперт / УНИАН

Четыре области Украины – Харьковская, Луганская, Житомирская и Львовская – могут оказаться в красной зоне карантина уже в течение 2-3 недель. На данный момент наиболее критическую динамику заболеваемости коронавирусом демонстрирует Львовская область. Об этом заявил глава Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.

В ходе онлайн-брифинга Киевской школы экономики во вторник, 9 сентября, эксперт рассказал о том, четыре украинских региона оказались в зоне риска. Они могут попасть в красную зону противоэпидемиологических ограничений.

Читайте такжеНовые ограничения и запреты: в Украине заработали обновленные правила карантина"В зоне риска также находятся остальные области. Это и западная Украина, а также Харьковская, Луганская область, которая снова возобновила большие темпы роста заболеваемости, Житомирская область и из западных регионов наиболее критическую динамику показывает - Львовская область. Эти четыре области - потенциальные кандидаты на вхождение в "красный" уровень", - сказал Ганиченко.

По его словам, области могут стать "красными" не в ближайшее время, однако их попадание в зону усиленного карантинного режима может произойти в течение 2-3 недель.

"В течение 2-3 недель. Мы можем говорить о потенциальном вхождении в "красный" уровень", - подчеркнул Юрий Ганиченко.

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Карантин в Украине

Кабинет министров в понедельник, 20 сентября, принял решение о продлении карантина в Украине до 31 декабря. В правительстве подчеркнули, что государство продолжает контролировать эпидемиологическую ситуацию.

Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС 21 сентября приняла решение о запуске на территории Украины желтой зоны противоэпидемиологических ограничений. Новые карантинные правила вступят в силу с 23 сентября.

Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что правила желтой и красной зоны не будут задействоваться в отношении заведений, персонала и посетителей, у которых есть прививка от COVID-19, негативный ПЦР-тест или справка о том, что человек недавно перенес коронавирусную болезнь.