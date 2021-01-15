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Украина будет по-другому закупать вакцину от COVID-19: что изменилось

15 января 2021, 12:08
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Теперь закупать препараты не будет госпредприятие, поделился министр.

Степанов сказал, что для Украины вакцину от коронавируса будет закупать международная организация – Вакцина от коронавируса Украина
Для Украины вакцину от COVID-19 будет закупать международная организация, сказал Максим Степанов / УНИАН

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Украина будет по-другому закупать вакцину от коронавируса COVID-19.

Кабмин решил, что препараты будет приобретать не госпредприятие Медичні закупівлі України, а международная организация Crown Agents, рассказал чиновник во время брифинга, который в Facebook транслировал Минздрав.

По словам Степанова, руководство госпредприятия не организовало эффективную работу.

Глава Минздрава добавил, что Crown Agents получит полномочия заключать контракты после того, как власти проведут переговоры, и может совершать логистическое сопровождение грузов.

Степанов добавил, что ведомство сотрудничает с Crown Agents с 2015 года.

Ранее глава госпредприятия Медичні закупівлі України Арсен Жумадилов обвинил Максима Степанова в превышении полномочий – сказал, что глава Минздрава самостоятельно определил поставщика вакцины от COVID-19.

  • Справка. Медичні закупівлі України – это предприятие Минздрава.
  • Через Медзакупівлі Минздрав подписывал соглашения о поставках препаратов в Украину.

Максим Степанов вакцина от коронавируса
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