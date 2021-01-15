Украина будет по-другому закупать вакцину от COVID-19: что изменилось

Теперь закупать препараты не будет госпредприятие, поделился министр.
Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Украина будет по-другому закупать вакцину от коронавируса COVID-19.
Кабмин решил, что препараты будет приобретать не госпредприятие Медичні закупівлі України, а международная организация Crown Agents, рассказал чиновник во время брифинга, который в Facebook транслировал Минздрав.
По словам Степанова, руководство госпредприятия не организовало эффективную работу.
Глава Минздрава добавил, что Crown Agents получит полномочия заключать контракты после того, как власти проведут переговоры, и может совершать логистическое сопровождение грузов.
Степанов добавил, что ведомство сотрудничает с Crown Agents с 2015 года.
Ранее глава госпредприятия Медичні закупівлі України Арсен Жумадилов обвинил Максима Степанова в превышении полномочий – сказал, что глава Минздрава самостоятельно определил поставщика вакцины от COVID-19.
- Справка. Медичні закупівлі України – это предприятие Минздрава.
- Через Медзакупівлі Минздрав подписывал соглашения о поставках препаратов в Украину.