Украина договорилась о 10 миллионах доз вакцины Pfizer - Зеленский

Украина заключила договор с американской фармацевтической корпорацией Pfizer на поставку вакцины против COVID-19.
Украина заключила договор с американской фармацевтической корпорацией Pfizer на поставку 10 миллионов доз вакцины против COVID-19, о чем в феврале договаривались президент Украины Владимир Зеленский и главный исполнительный директор Pfizer Альберт Бурла.
"Сегодня очень важный день для Украины и для украинцев - мы сегодня наконец подписали важный контракт с компанией Pfizer на поставку 10 миллионов доз вакцины Pfizer. Это действительно сложно было сделать, но благодаря разговору с руководителем компании Pfizer Альбертом Бурла - у меня с ним был разговор 8 февраля - он пообещал, что сделает все возможное и невозможное. И сделал это", - сказал Зеленский, говорится на сайте президента.
Непосредственно переговорным процессом по поставкам препарата в Украину по поручению главы государства занимался руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
"Выражаем благодарность доктору Альберту Бурла и его коллегам за поддержку украинского народа в это трудное время", - отметил руководитель Офиса президента.
Он добавил, что сотрудничество с американскими фармацевтическими компаниями будет продолжаться и расширяться.
Вакцина от коронавируса Pfizer - о чем сообщалось ранее:
- 30 января главный санитарный врач заявил, что Украина получит вакцину Pfizer/BioNTech в рамках глобального механизма COVAX в феврале. Речь шла о 117 тысячах доз.
- 21 февраля стало известно, что вакцина, разработанная совместно немецкой компанией BioNTech и американской фирмой Pfizer, предотвращает передачу коронавируса на 95,8% после двух доз.