Украина договорилась о 10 миллионах доз вакцины Pfizer - Зеленский

Зеленский договорился о 10 миллионах доз вакцины Pfizer - СМИ / Reuters

Украина заключила договор с американской фармацевтической корпорацией Pfizer на поставку 10 миллионов доз вакцины против COVID-19, о чем в феврале договаривались президент Украины Владимир Зеленский и главный исполнительный директор Pfizer Альберт Бурла.

"Сегодня очень важный день для Украины и для украинцев - мы сегодня наконец подписали важный контракт с компанией Pfizer на поставку 10 миллионов доз вакцины Pfizer. Это действительно сложно было сделать, но благодаря разговору с руководителем компании Pfizer Альбертом Бурла - у меня с ним был разговор 8 февраля - он пообещал, что сделает все возможное и невозможное. И сделал это", - сказал Зеленский, говорится на сайте президента.

Непосредственно переговорным процессом по поставкам препарата в Украину по поручению главы государства занимался руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Выражаем благодарность доктору Альберту Бурла и его коллегам за поддержку украинского народа в это трудное время", - отметил руководитель Офиса президента.

Он добавил, что сотрудничество с американскими фармацевтическими компаниями будет продолжаться и расширяться.

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