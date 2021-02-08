Украина готовится к новому формату карантина: Шмыгаль раскрыл детали

Шмыгаль раскрыл детали адаптивного карантина / УНИАН

Украина готовится к новому формату карантинных ограничений. На фоне вспышек коронавируса в отдельных областях рассматривается возможность возвращения к адаптивному карантину в Украине. При этом самый высокий уровень ограничений будет устанавливаться отдельным решением.

"Адаптивный карантин будет состоять из "зеленой", "желтой", "оранжевой зоны", и по отдельному решению могут устанавливаться "красные зоны", - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на селекторном совещании у президента Украины, передает сайт президента.

Премьер-министр уточнил, что эпидемическая ситуация в областях разная. Есть регионы, где уровень заболеваемости умеренный, однако существуют и вспышки.

"В течение недели такая ситуация наблюдалась в Ивано-Франковской области. Ежедневно там фиксировалось более 400 заболевших. Сейчас так же остается около 400 случаев. Динамика похожа на ту, что происходила в начале пандемии в Черновицкой области. Поставили ситуацию на контроль руководства области", - уточнил Шмыгаль.

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