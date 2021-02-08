Украина готовится к новому формату карантина: Шмыгаль раскрыл детали

Премьер-министр уточнил, что эпидемическая ситуация в областях разная. Есть регионы, где уровень заболеваемости умеренный, однако существуют и вспышки.
Украина готовится к новому формату карантинных ограничений. На фоне вспышек коронавируса в отдельных областях рассматривается возможность возвращения к адаптивному карантину в Украине. При этом самый высокий уровень ограничений будет устанавливаться отдельным решением.
"Адаптивный карантин будет состоять из "зеленой", "желтой", "оранжевой зоны", и по отдельному решению могут устанавливаться "красные зоны", - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на селекторном совещании у президента Украины, передает сайт президента.
Премьер-министр уточнил, что эпидемическая ситуация в областях разная. Есть регионы, где уровень заболеваемости умеренный, однако существуют и вспышки.
"В течение недели такая ситуация наблюдалась в Ивано-Франковской области. Ежедневно там фиксировалось более 400 заболевших. Сейчас так же остается около 400 случаев. Динамика похожа на ту, что происходила в начале пандемии в Черновицкой области. Поставили ситуацию на контроль руководства области", - уточнил Шмыгаль.
Карантин в Украине – о чем сообщалось ранее:
- С 25 января в Украине прекратили действовать усиленные карантинные ограничения - вся страна перешла в "оранжевую" зону карантина. В частности, вновь запрещено проводить массовые (культурные, в том числе концерты, спортивные, социальные, рекламные) мероприятия с участием более 20 человек.
- Также под запретом прием посетителей в кинотеатрах и других учреждениях культуры с наполненностью кинозалов или залов более 50% мест.
- Заведения общественного питания не работают с 23:00 и до 07:00 с запретом проведения расчетных операций после 22:00 часов. Временные ограничения не касаются адресной доставки заказов и заказов с собой.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль 4 февраля сделал заявление о том, что карантин продлят минимум до 30 апреля. Причем в Кабмине не готовы назвать сроки и длительность противоэпидемиологического режима. Карантин будут менять из-за мутации коронавируса.