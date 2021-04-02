Украина хуже Гондураса: врач объяснил, кто виноват в низких темпах вакцинации

С начала прививочной кампании вакцинированы почти 250 тыс. украинцев / Reuters

Украина находится в конце списка вакцинированных стран и по темпам, и по количеству прививок. Об этом заявил кандидат медицинских наук, заместитель министра здравоохранения в 2016-2019 годах Александр Линчевский.

По его словам, год назад все страны были в абсолютно одинаковых условиях. Ни для кого не было вакцин - они только начали разрабатываться. Тогда все страны мира стартовали с одинаковыми условиями, но сейчас, к примеру, Великобритания делает 800 тысяч прививок в сутки, а Израиль почти весь вакцинирован, передает Апостроф.

"Если говорить о наших ближайших соседях - Польша, Словакия, Албания и даже Гондурас вакцинируется активнее Украины. Значит правительство, парламент, президент - но, в основном правительство - сделали что-то хуже, сделали что-то не так, как это сделало правительство Гондураса или Албании, или Польши, или тем более Израиля, Франции и Великобритании. Вот и все объяснение", - сказал Линчевский.

Он добавил, что какими бы ни были причины и оправдания действующей власти, правительства или президента - мы имеем факт того, что мы проигрываем.

Сколько украинцев вакцинировали от коронавируса

По официальным данным Минздрава, 17 170 человек привиты против COVID-19 за сутки 31 марта 2021 в Украине.

248 736 человек привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 248 734 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 человека.

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