Украина хуже Гондураса: врач объяснил, кто виноват в низких темпах вакцинации

Год назад все страны были в одинаковых условиях. Но сейчас, к примеру, Великобритания делает 800 тысяч прививок в сутки, а Израиль почти весь вакцинирован,
Украина находится в конце списка вакцинированных стран и по темпам, и по количеству прививок. Об этом заявил кандидат медицинских наук, заместитель министра здравоохранения в 2016-2019 годах Александр Линчевский.
По его словам, год назад все страны были в абсолютно одинаковых условиях. Ни для кого не было вакцин - они только начали разрабатываться. Тогда все страны мира стартовали с одинаковыми условиями, но сейчас, к примеру, Великобритания делает 800 тысяч прививок в сутки, а Израиль почти весь вакцинирован, передает Апостроф.
"Если говорить о наших ближайших соседях - Польша, Словакия, Албания и даже Гондурас вакцинируется активнее Украины. Значит правительство, парламент, президент - но, в основном правительство - сделали что-то хуже, сделали что-то не так, как это сделало правительство Гондураса или Албании, или Польши, или тем более Израиля, Франции и Великобритании. Вот и все объяснение", - сказал Линчевский.
Он добавил, что какими бы ни были причины и оправдания действующей власти, правительства или президента - мы имеем факт того, что мы проигрываем.
Сколько украинцев вакцинировали от коронавируса
По официальным данным Минздрава, 17 170 человек привиты против COVID-19 за сутки 31 марта 2021 в Украине.
248 736 человек привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 248 734 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 2 человека.
Вакцинация против коронавируса - о чем ранее писал Главред:
- 23 февраля в Украину прибыла первая вакцина от коронавируса Covishield. Этот препарат произведен в Индии по лицензии AstraZeneca. На следующий день началась вакцинация населения.
- При этом ряд стран приостановил вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за риска появления тромбов.
- Агентство Европейского союза по лекарственным средствам опровергло повышенный риск появления тромбоза после применения вакцины от коронавируса разработки Oxford/AstraZeneca.
- Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что вакцина AstraZeneca совершенно не увеличивает риск образования тромбов.
- Британско-шведская компания AstraZeneca и Оксфордский университет обнародовали новые данные об эффективности вакцины.
- Тем временем США заподозрили, что AstraZeneca смухлевала с данными об испытаниях.
- 23 марта умерла военнослужащая Вооруженных сил Украины Инна Нарожная. 21 марта женщину вакцинировали препаратом от коронавируса индийского производства Covishield.
- 24 марта стали известны результаты судмедэкспертизы. В Минздраве сообщили, что женщина умерла из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности. Кроме того, у женщины также обнаружили атеросклеротический кардиосклероз.
- 30 марта стало известно, что вакцина от коронавирусной инфекции англо-шведской компании AstraZeneca 25 марта была переименована в Vaxzevria.
- 1 апреля научный комитет Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) заявил, что вакцина против коронавируса компании AstraZeneca является безопасной и эффективной.