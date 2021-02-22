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Украина купила "мутную" индийскую вакцину, которую бедным странам просто дарят

22 февраля 2021, 11:30

Индийская вакцина CoviShield поставлена в Бутан, Бангладеш, Мальдивы, Сейшелы, Мьянму, Непал бесплатно.

Степанов заказал вакцину от коронавируса, которую бедным странам просто дарят / facebook.com/IndiaInUkraine

В Украину до конца февраля прибудет индийская вакцина от коронавируса CoviShield, одобрение которой могло быть поспешным, заявила группа по защите прав пациентов All India Drug Action Network. Кроме того, наша страна стала одним из первых покупателей препарата, который до этого в качестве подарка Индия отправила в Бутан, Бангладеш, Мьянму, Непал, на Мальдивы и Сейшелы.

Глава Минздрава Максим Степанов лично побывал в Индии, чтобы проконтролировать отправку первой партии вакцины. Ожидается, что в Украину прибудет 500 000 доз медпрепарата. Но до сих пор эту вакцину никто не покупал. Как сообщает BBC, Бутан, Бангладеш, Мальдивы, Сейшелы, Мьянму, Непал получили вакцину бесплатно. Журналисты отметили, что к эффективности вакцины CoviShield есть серьезные вопросы.

В частности, в заявлении группы по защите прав пациентов All India Drug Action Network обращалось внимание на то, что одобрение вакцины могло быть поспешным.

Также уточняется, что решение было принято до завершения промежуточных исследований эффективности вакцины CoviShield. Это исследование необходимо для получения дополнительных клинических данных об эффективности, безопасности и того, с каким промежутком эффективнее проводить вакцину.

"Международные клинические испытания вакцины Oxford-AstraZeneca показали, что после того, когда людям вводили половину дозы Covishield, а затем полную дозу, эффективность достигала 90%. Но не было достаточно четких данных, чтобы одобрить идею полной и половинной дозы", - отмечают журналисты.

Сообщается, что эффективность вакцины после первой дозы составляет 70%.

По мнению народного депутата Александра Дубинского, история с индийской вакциной закончится в итоге уголовными делами.

"Эпопея с корона-вакциной, которая из штатовской/швейцарской плавно превратилась в мутную индийскую - явно закончится уголовными делами. Но уже после смены власти. А пока можем ещё раз констатировать потерю субъектности государством Украина, которое - как колонию - лоббисты обязали закупать вакцину через британское закупочное агентство Crown Agents. Закупка организована у бывшей британской колонии в Индии, через подконтрольные фармацевтические заводы. Причём, судя по публикациям британского же BBC, третий этап тестирования вакцины индийцы должны были осуществить в феврале на гражданах Индии. Но, видимо, решили сначала на украинцах. Которые за это ещё и заплатят", - высказался Дубинский в Telegram.

Справка

Oxford/AstraZeneca - это совместная разработка Оксфордского университета и британско-шведской компании AstraZenecа, которая имеет мощности для производства в Индии. Эта вакцина против COVID-19 выпускается под названием CoviShield, она переквалифицирована ВОЗ и рекомендована к экстренному использованию. Препарат вводится внутримышечно (две дозы с интервалом в 28 дней). Стоимость вакцины – 3-4 доллара.

Вакцина от коронавируса AstraZeneca – о чем сообщалось ранее:

Минздрав Максим Степанов новости Украины Александр Дуда вакцина от коронавируса
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