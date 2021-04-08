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Украина лидирует в Европе по суточному приросту больных COVID-19

8 апреля 2021, 09:58
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Наша страна уже второй день занимает первое место среди европейских стран по числу новых заболевших коронавирусом, в мире Украина находится на седьмом месте.

коронавирус
Украина стала центром эпидемии COVID-19 в Европе / Фото Reuters

Украина уже второй день подряд лидирует в Европе по числу заболевших коронавирусом за сутки. Об этом свидетельствуют данные о пандемии COVID-19, опубликованные на сайте Worldometer.

По официальным данным Минздрава, по состоянию на утро 7 апреля коронавирус в Украине за сутки выявили у 15 415 жителей страны. Летальных случаев - 481. Это новый антирекорд жертв болезни в стране за сутки. Именно эти показатели и вывели Украину на первое место среди стран Европы.

Первая пятерка по количеству заболевших коронавирусом за сутки выглядит так:

  1. Украина – 15 415 заболевших, 481 умерший;
  2. Германия – 14 936 заболевших, 312 умерших;
  3. Польша – 14 910 заболевших, 638 умерших;
  4. Италия – 13 708 заболевших, 627 умерших;
  5. Испания – 8788 заболевших, 126 умерших.
Сколько больных коронавирусом в Европе за 6 апреля / worldometers.info/coronavirus/

Среди всех стран мира Украина находится на седьмом месте. Больше, чем в Украине, новых заболевших в Индии (126 315), Бразилии (90 973), США (75 183), Турции (54 740), Аргентине (22 039) и Иране (20 954).

Коронавирус в Украине – последние новости:

  • Согласно свежим данным Минздрава, по состоянию на утро 8 апреля коронавирус в Украине выявили у 19 419 жителей страны.
  • За минувшие 24 часа госпитализированы 5092 человека; летальных случаев - 464; выздоровели - 10 032 человека.
  • Киев оказался на первом месте по числу новых официальных диагнозов. В столице нашли 1886 новых инфицированных, жертвами болезни стали 48 человек.
  • Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина сможет полностью преодолеть пандемию коронавируса до конца 2021 года. По его словам, до конца года охватят вакцинацией 70% украинцев.
  • В свою очередь, врач-эпидемиолог Сергей Кравченко заявил, что для того, чтобы украинцы получили коллективный иммунитет от коронавируса, необходимо провакцинировать от COVID-19 две трети населения, то есть порядка 30 миллионов человек. Для этого Украине понадобится 1,5-2 года.

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