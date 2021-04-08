Украина лидирует в Европе по суточному приросту больных COVID-19

Украина стала центром эпидемии COVID-19 в Европе / Фото Reuters

Украина уже второй день подряд лидирует в Европе по числу заболевших коронавирусом за сутки. Об этом свидетельствуют данные о пандемии COVID-19, опубликованные на сайте Worldometer.

По официальным данным Минздрава, по состоянию на утро 7 апреля коронавирус в Украине за сутки выявили у 15 415 жителей страны. Летальных случаев - 481. Это новый антирекорд жертв болезни в стране за сутки. Именно эти показатели и вывели Украину на первое место среди стран Европы.

Первая пятерка по количеству заболевших коронавирусом за сутки выглядит так:

Украина – 15 415 заболевших, 481 умерший; Германия – 14 936 заболевших, 312 умерших; Польша – 14 910 заболевших, 638 умерших; Италия – 13 708 заболевших, 627 умерших; Испания – 8788 заболевших, 126 умерших.

Сколько больных коронавирусом в Европе за 6 апреля / worldometers.info/coronavirus/

Среди всех стран мира Украина находится на седьмом месте. Больше, чем в Украине, новых заболевших в Индии (126 315), Бразилии (90 973), США (75 183), Турции (54 740), Аргентине (22 039) и Иране (20 954).

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