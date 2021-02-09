Украина может изменить решение о вакцинации препаратом AstraZeneca - Степанов

Степанов заявил, что Украина может изменить решение о прививке вакциной AstraZeneca / УНИАН

Министр здравоохранения Максим Степанов допустил, что в Украине пересмотрят применение вакцины шведско-британской фармацевтической компании AstraZeneca для прививок пожилых украинцев. Но пока несмотря на то, что в ряде стран ЕС препарат запретили вводить пожилым людям, в Украине его будут применять для всех возрастных категорий.

"Мы достаточно четко отслеживаем информацию касательно ее использования (вакцины AstraZeneca - Ред.) по разным возрастным группам. Есть разные сообщения, а есть факты. Если мы будем иметь подтверждающие факты, то будем говорить (о пересмотре использования - Ред.)", - заявил Степанов в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV.

Также министр здравоохранения уточнил, что препарат от коронавируса AstraZeneca — это основная вакцина, которую использует глобальная программа ВОЗ - COVAX.

Отметим, Институт вирусологии имени Роберта Коха в Германии порекомендовал использовать вакцину от коронавируса, разработанную англо-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca, только для вакцинации людей в возрасте от 18 до 64 лет.

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