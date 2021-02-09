Украина может изменить решение о вакцинации препаратом AstraZeneca - Степанов

Препарат AstraZeneca — это основная вакцина от коронавируса, которую использует глобальная программа ВОЗ - COVAX, уточнил глава Минздрава.
Министр здравоохранения Максим Степанов допустил, что в Украине пересмотрят применение вакцины шведско-британской фармацевтической компании AstraZeneca для прививок пожилых украинцев. Но пока несмотря на то, что в ряде стран ЕС препарат запретили вводить пожилым людям, в Украине его будут применять для всех возрастных категорий.
"Мы достаточно четко отслеживаем информацию касательно ее использования (вакцины AstraZeneca - Ред.) по разным возрастным группам. Есть разные сообщения, а есть факты. Если мы будем иметь подтверждающие факты, то будем говорить (о пересмотре использования - Ред.)", - заявил Степанов в эфире программы "Свобода слова" на канале ICTV.
Также министр здравоохранения уточнил, что препарат от коронавируса AstraZeneca — это основная вакцина, которую использует глобальная программа ВОЗ - COVAX.
Отметим, Институт вирусологии имени Роберта Коха в Германии порекомендовал использовать вакцину от коронавируса, разработанную англо-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca, только для вакцинации людей в возрасте от 18 до 64 лет.
Вакцина от коронавируса AstraZeneca – о чем сообщалось ранее:
- Министр здравоохранения Максим Степанов провел переговоры с главным офисом AstraZeneca по вопросам сроков получения Киевом вакцины от COVID-19.
- Украина получила подтверждение, что ей предоставят 12 млн доз вакцины от COVID-19. Максим Степанов говорил, что в феврале начнут поступать препараты, созданные компаниями AstraZeneca и Novavax.
- В компании AstraZeneca сделали громкое заявление о том, что смогли повысить эффективность разработанной вакцины от коронавируса совместно с Оксфордским университетом вакцины от коронавируса с 70% до 90%.
- Вакцина от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca, которая поступит и в Украину, малоэффективна против штамма из ЮАР.