Украина на пороге COVID-вакцинации: ответы на главные вопросы

Вакцинация в Украине от коронавируса - что надо делать и когда / Reuters

Вакцинация от коронавируса в Украине должна начаться 15 февраля, то есть уже в ближайший понедельник.

Кто и когда имеет право на прививку от COVID-19, могут ли заставить сделать прививку насильно и что надо сделать перед вакцинацией, если человек хочет привиться – выяснил Главред.

Кто первый в очереди на COVID-вакцинацию

Несмотря на многочисленные заявления, что первую прививку сделают президенту Владимиру Зеленскому или кому-то из первых лиц страны – главный санитарный врач Виктор Ляшко уже уточнил, что первым в Украине привьют кого-то из медиков.

На первом этапе вакцинации делать бесплатные прививки собираются:

работникам мобильных бригад по вакцинации;

работникам стационарных отделений с COVID-больными;

работникам бригад экстренной медицинской помощи;

сотрудникам лабораторий по исследованию биоматериала на коронавирус;

постояльцам и персоналу заведений длительного ухода (дома престарелых, интернаты);

военнослужащим в зоне ООС в Донецкой и Луганской областях – начнут с военных, которые вскоре идут на ротацию и тех, кто участвует в международных операциях по поддержанию мира и безопасности, а также с медперсонала ВСУ.

Потом будут вакцинировать приоритетные группы риска по возрасту, профессии или по состоянию здоровья.

Читайте такжеАкадемик объяснил, почему вакцинация не спасет Украину от второй волны COVID-19

Как записаться на вакцинацию от коронавируса

Есть три способа записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19:

через специальный сайт (пока не запущен);

через мобильное приложение Дія;

через семейного врача.

Ляшко еще уточнял, что возможно приглашение в телефонном режиме от Центра первичной медико-санитарной помощи.

Надо ли делать прививку от коронавируса, если переболел

Надо. Человек имеет право на такую прививку уже через полгода после, того как переболел, или раньше – если в наличие имеется доступная вакцина.

Надо ли делать прививку от коронавируса беременным

Нет, в этом случае медики рекомендуют подождать до рождения ребенка. А если женщина узнала, что беременна, уже после введения первой дозы препарата – то со второй прививкой также советуют подождать.

Исключение могут сделать для медика из приоритетной группы – после индивидуального заключения врача.

Надо ли делать прививку от коронавируса кормящим женщинам

Тут мнения врачей расходятся: одни говорят, что да, а другие рекомендуют подождать. Поэтому в этом случае необходимо учитывать группу риска кормящей матери и рекомендации ее врача.

Каким препаратом будут вакцинировать украинцев

Всего ожидается поставка трех вакцин – Pfizer, AstraZeneca и Novavax.

Прогнозируется, что первой станет AstraZeneca. Детальнее об этом препарате читайте в нашем материале Всё не то и всё не так: эксперт перечислил все "зрады" вакцинации в Украине.

Будет ли вакцинация от коронавируса обязательной в Украине

Нет, прививки от СOVID-19 будут бесплатными и добровольными.

Хотя президент Владимир Зеленский считает, что некоторые категории граждан не имеют права отказаться от прививки. Например, от прививок не имеют права отказаться такие работники госсектора, как учителя и медики, которые работают с больными коронавирусом. Список профессий, для которых прививки обещали сделать обязательными, должен составить Кабмин.

Кому нельзя делать прививку от COVID-19

Противопоказания для вакцинации от коронавируса – кому нельзя делать прививку от COVID-19:

людям с первичным иммунодефицитом;

с злокачественными заболеваниями крови, а также новообразованиями;

беременным женщинам;

тем, у кого гиперчувствительность к компонентам вакцины;

пациентам с тяжелыми формами аллергических заболеваний;

тем, у кого уже были реакции или поствакцинальное осложнение на предыдущее введение COVID-вакцины.

Как подготовиться к прививке от COVID-19

Врачи советуют перед вакцинацией от коронавируса побывать на приеме у своего семейного врача и провериться на скрытые заболевания.

В частности, надо провести исследование крови и учетывать возможное обострение хронической патологии или другую болезнь, например, присутствие паразитов в организме в этот период, рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней Ивано-Франковского национального медицинского университета Оксана Кондрин.

COVID-вакцинация: как будут поощрять украинцев

Для тех, кто добровольно сделает прививку от коронавируса, власти приготовили поощрения:

для них будут снимать карантинные ограничения – это касается также и тех, кто уже официально переболел коронавирусом;

у них не будет проблем с поездками в Евросоюз.

Детальнее читайте в нашем материале Вакцинация от COVID-19: Зеленский сказал, как будут поощрять и наказывать украинцев.