Украина не может использовать ни одной вакцины от коронавируса: названа причина

Почему в Украине нельзя использовать вакцину от коронавируса / Reuters

В Украине не могут использовать ни одну из вакцин от коронавируса, которыми прививают людей в других странах.

По словам заместителя главы фракции Слуга народа Александра Корниенко, пока ни одна из существующих вакцин от COVID-19 не завершила третью стадию испытаний.

Он отметил, что в украинском законодательстве нет режима, который позволяет применять вакцину в экстренном порядке.

"Все вакцины в мире не прошли третью стадию испытаний, на это надо больший срок, год еще надо. Все страны используют ее (вакцину – Ред.) в экстренном режиме, в украинском законодательстве нет такого режима. Если мы берем любую вакцину, то мы не можем ее использовать, потому что нет правовых оснований", – сказал он.

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Однако Корниенко отметил, что на заседании фракции обсуждался законопроект, который разрешит использование вакцин в чрезвычайных ситуациях. Его могут принять уже на этой неделе.

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