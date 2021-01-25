Украина не может использовать ни одной вакцины от коронавируса: названа причина

В Слуге народа заявили, что для применения вакцины нет правовых оснований.
В Украине не могут использовать ни одну из вакцин от коронавируса, которыми прививают людей в других странах.
По словам заместителя главы фракции Слуга народа Александра Корниенко, пока ни одна из существующих вакцин от COVID-19 не завершила третью стадию испытаний.
Он отметил, что в украинском законодательстве нет режима, который позволяет применять вакцину в экстренном порядке.
"Все вакцины в мире не прошли третью стадию испытаний, на это надо больший срок, год еще надо. Все страны используют ее (вакцину – Ред.) в экстренном режиме, в украинском законодательстве нет такого режима. Если мы берем любую вакцину, то мы не можем ее использовать, потому что нет правовых оснований", – сказал он.
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Однако Корниенко отметил, что на заседании фракции обсуждался законопроект, который разрешит использование вакцин в чрезвычайных ситуациях. Его могут принять уже на этой неделе.
Вакцина от коронавируса - о чем ранее сообщал Главред:
- Глава Минздрава Максим Степанов 29 декабря сделал заявление, согласно которому Украина намерена в феврале 2021 года получить около 150-200 тысяч доз вакцин от COVID-19. Государство обеспечить прививками категории граждан, которые относятся к группам риска.
- В Министерстве здравоохранения сообщили о подписании договора с китайской компанией Sinovac Biotech о поставках вакцины от коронавируса. Киев должен получить 1,9 млн доз препарата. Примечательно, что вакцина из КНР пока не прошла третий этап клинических исследований.
- 6 января стало известно, что в Киеве началась подпольная вакцинация от коронавируса. В одной из частных клиник столицы якобы за 1-3$ тысячи можно привиться препаратом Pfizer/BioNTech.