Украина оказалась в топ-10 европейских стран по смертности от COVID-19

Украина в мировом рейтинге занимает 22-е место по количеству новых заражений, а среди стран Европы – 7-ю строчку.
Мировыми лидерами среди стран с наибольшим количеством новых случаев заболевания коронавирусом остаются Индия, Бразилия и США. А вот Украина вошла в топ-10 стран Европы по смертности от COVID-19.
По данным сайта Worldometers, с начала пандемии среди стран Европы Украина заняла 8-е место по смертности.
В целом, за минувшие сутки в мире поставили диагноз коронавирус более чем 750 000 новым пациентам. Из них: в Индии – более 362 000 новых заражений, в Бразилии – более 76 000, в США – более 35000.
Украина в мировом рейтинге занимает 22-е место по количеству новых заражений, а среди стран Европы – 7-ю строчку.
Хуже всего среди стран Европы дела со статистикой обстоят в Великобритании.
Коронавирус в Украине: новости
- По состоянию на утро 13 мая, коронавирус в Украине за сутки выявили у 6 813 жителей страны. В том числе госпитализированы 2 569 человек; летальных случаев - 346, выздоровели 19 507 человек.
- Норвегия отказалась от вакцины, которую используют в Украине. Страна официально исключила препарат из программы вакцинации из-за редких, но серьезных побочных эффектов.
- Инфекционист встревожила сообщением о ситуации с коронавирусом в Украине. Ольга Голубовская рассказала, что COVID-19 не отступает.
Автор: Диана Беловодская