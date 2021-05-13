Украина оказалась в топ-10 европейских стран по смертности от COVID-19 / Фото Reuters

Мировыми лидерами среди стран с наибольшим количеством новых случаев заболевания коронавирусом остаются Индия, Бразилия и США. А вот Украина вошла в топ-10 стран Европы по смертности от COVID-19.

По данным сайта Worldometers, с начала пандемии среди стран Европы Украина заняла 8-е место по смертности.

В целом, за минувшие сутки в мире поставили диагноз коронавирус более чем 750 000 новым пациентам. Из них: в Индии – более 362 000 новых заражений, в Бразилии – более 76 000, в США – более 35000.

Украина в мировом рейтинге занимает 22-е место по количеству новых заражений, а среди стран Европы – 7-ю строчку.

Хуже всего среди стран Европы дела со статистикой обстоят в Великобритании.

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