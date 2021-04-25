Украина осталась без новой партии вакцины от COVID-19: Ляшко назвал причину

С поставками вакцины CoviShield возникли проблемы / Reuters

Главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал о поставках в Украину индийской вакцины от коронавируса CoviShield.

Как подчеркнул он в эфире Сніданку з 1+1, Индия приостановила поставки препарата CoviShield, в том числе и в Украину.

В то же время главный санврач отметил, что украинцы, которых привили этой вакциной, вторую дозу получат.

"Вакцина AstraZeneca, изготовлена на индийской, на корейской или на европейской площадках — это один и тот же продукт, но с разными названиями. Эта вакцина взаимозаменяема", - пояснил он.

По словам заместителя министра здравоохранения, нет разницы, как комбинировать вакцины AstraZeneca: "Какую вводить как первую дозу, которую — как вторую, или вакцинировать одной и той же. Невзаимозаменяемые вацины — это, например, Pfizer с CoviShield, Sinovac AstraZeneca".

Ляшко добавил, что вторая партия препарата "скорее всего будет". Украина законтрактовала два миллиона доз CoviShield, но получила только 500 тысяч. Минздрав ожидает, что в течение апреля-мая поставки восстановятся.

Читайте такжеВ Украину привезли COVID-вакцину Pfizer: кто и когда получит первый укол

Ранее сообщалось о том, что в Украину доставили новую партию вакцины от коронавируса южнокорейского производства AstraZeneca-SKBo.

Вакцинация от коронавируса в Украине:

В Украине вчера прививки против COVID-19 получили более 4,5 тыс. человек.

С начала прививочной кампании в стране привиты 526 тыс. 916 человек, из них получили 1 дозу - 526 тыс. 914, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 (из них 2 человека получили первую дозу за рубежом).

Прививки проводились 147 мобильными бригадами по иммунизации и в 160 пунктах прививок.

По состоянию на 24 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 490 тыс. 640 человек.