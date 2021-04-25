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Украина осталась без новой партии вакцины от COVID-19: Ляшко назвал причину

25 апреля 2021, 16:54
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Украина законтрактовала два миллиона доз CoviShield, но получила только 500 тысяч.

В Украину не привезли новую партию вакцины
С поставками вакцины CoviShield возникли проблемы / Reuters

Главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал о поставках в Украину индийской вакцины от коронавируса CoviShield.

Как подчеркнул он в эфире Сніданку з 1+1, Индия приостановила поставки препарата CoviShield, в том числе и в Украину.

В то же время главный санврач отметил, что украинцы, которых привили этой вакциной, вторую дозу получат.

"Вакцина AstraZeneca, изготовлена на индийской, на корейской или на европейской площадках — это один и тот же продукт, но с разными названиями. Эта вакцина взаимозаменяема", - пояснил он.

По словам заместителя министра здравоохранения, нет разницы, как комбинировать вакцины AstraZeneca: "Какую вводить как первую дозу, которую — как вторую, или вакцинировать одной и той же. Невзаимозаменяемые вацины — это, например, Pfizer с CoviShield, Sinovac AstraZeneca".

Ляшко добавил, что вторая партия препарата "скорее всего будет". Украина законтрактовала два миллиона доз CoviShield, но получила только 500 тысяч. Минздрав ожидает, что в течение апреля-мая поставки восстановятся.

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Ранее сообщалось о том, что в Украину доставили новую партию вакцины от коронавируса южнокорейского производства AstraZeneca-SKBo.

Вакцинация от коронавируса в Украине:

  • В Украине вчера прививки против COVID-19 получили более 4,5 тыс. человек.
  • С начала прививочной кампании в стране привиты 526 тыс. 916 человек, из них получили 1 дозу - 526 тыс. 914, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 5 (из них 2 человека получили первую дозу за рубежом).
  • Прививки проводились 147 мобильными бригадами по иммунизации и в 160 пунктах прививок.
  • По состоянию на 24 апреля в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 490 тыс. 640 человек.

Индийская вакцина CoviShield

В конце февраля стало известно, что вместо ранее обещанных Минздравом вакцин Pfizer и Moderna, а позже китайской Sinovac, Украина закупит индийский препарат под названием CoviShield. Для заключения контракта глава Минздрава Максим Степанов лично побывал в Индии.

Вакцина CoviShield - что это

CoviShield - это вакцина от коронавируса, изготавливающаяся по лицензии британско-шведской компании AstraZenecа, и производится на мощностях Serum Institute of India ("Институт сывороток Индии") – самом крупном производстве вакцин в мире.

Препарат изготавливают из ослабленной версии аденовируса (вируса простуды) шимпанзе, который модифицировали под коронавирус. С помощью вакцины имунная система вырабатывает антитела и готовит их для атаки настоящего коронавируса, когда тот попадет в организм.

CoviShield рекомендована ВОЗ к экстренному использованию. Препарат вводится внутримышечно (две дозы с интервалом в 28 дней).

Фактически британскую вакцину AstraZenecа и ее индийского "брата" объединяет только технология и общий принцип действия. Иными словами, эта вакцина не идентична шведско-британской.

Вакцинация в Украине

23 февраля препарат был зарегистрирован в Украине, в тот же день в страну прибыла и первая партия лекарства.

Почти сразу в Украине она получила прозвище "вакцина для бедных" - Украина стала одним из первых покупателей препарата, который до того Индия бесплатно, в рамках гуманитарной помощи отправляла в Бутан, Бангладеш, Афганистан, Мьянму, Непал и другие страны, которые не могли позволить себе закупку.

Чтобы подстегнуть старт вакцинации, министр Степанов первым из публичных лиц привился на камеры, а следом получил свою дозу и президент Владимир Зеленский, пояснив, что таким образом хотел подать личный пример украинцам. Тем не менее, 9 марта глава украинского Минздрава был вынужден признать, что вакцинация от COVID-19 идет не по плану: оказалось, что с начала кампании по вакцинации, которая стартовала 24 февраля, в Украине привили всего 19 тысяч человек.

Побочные эффекты CoviShield

Наиболее распространенными побочными действиями вакцины AstraZeneca (а, следовательно, и CoviShield) считаются:

  • боль, покраснение, зуд, отек, кровоподтеки в месте инъекции,
  • усталость,
  • озноб или лихорадка,
  • головная боль,
  • тошнота,
  • боль в суставах или мышцах,
  • затруднение дыхания.

К "побочке" относят рвоту и диарею, а также изредка - снижение аппетита, головокружение, потливость, боли в животе и сыпь.

Кроме того, к эффективности вакцины возникли вопросы. В частности, в момент поступления в Украину, она не имела завершенной третьей фазы клинических испытаний, а её регистрация в самой Индии прошла по процедуре "Emergency Use" (экстренной регистрации). Это исследование необходимо для получения дополнительных клинических данных об эффективности, безопасности и того, с каким промежутком эффективнее проводить вакцину. В заявлении группы по защите прав пациентов All India Drug Action Network обращалось внимание на то, что одобрение вакцины могло быть поспешным.

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