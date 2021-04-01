Украина плетется в хвосте рейтинга вакцинации от COVID-19 - Bloomberg

Появился мрачный прогноз темпов вакцинации в Украине / Reuters

В случае сохранения нынешних темпов прививок от коронавируса в Украине, для вакцинации 75% населения страны потребуется не менее 10 лет.

Как говорится в публикации международного агентства Bloomberg, Украина оказалась среди стран-аутсайдеров по вакцинации от COVID-19.

По словам редактора издания Дэвида Фиклинга, во многих странах, где COVID-19 в последнее время распространяется быстрее всего, нынешние темпы вакцинации не приведут к коллективному иммунитету в ближайшие годы или даже десятилетия.

"Например, в таких странах, как Украина и Бангладеш, потребуется 10 лет, чтобы вакцинировать 75% населения", - пишет журналист.

/ BloombergOpinion

Вакцинация от коронавируса:

Президент Украины Владимир Зеленский вакцинировался от коронавируса 2 марта в Северодонецке Луганской области вместе с военными в качестве главнокомандующего ВСУ. Ему укололи индийскую вакцину CoviShield.

В понедельник, 1 марта, глава Минздрава Украины Максим Степанов привился от коронавируса.

До того главный санитарный врач Виктор Ляшко заявлял, что рост количества новых инфицированных коронавирусом на Прикарпатье, Закарпатье и Буковине связан с наплывом туристов.