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Украина под ударом новых штаммов коронавируса: эксперты назвали сроки опасной волны

20 июля 2021, 08:52
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Пандемия коронавируса далеко не закончилась, подчеркнула Людмила Мухарская.

коронавирус
Украине грозит новый удар коронавируса / Фото Reuters

В Украине вероятен новый рост заболеваемости коронавирусом, заявила председатель правления Всеукраинского союза общественных организаций "Украинский санитарно-эпидемиологический союз" Людмила Мухарская.

Она подчеркнула, что пандемия далеко не закончилась, а основными факторами распространения коронавируса в комментарии изданию Оbozrevatel назвала сезонные миграции людей и характерное для осени возрастание заболеваемости на сезонные респираторные заболевания.

"В начале сентября нас ожидает новый рост заболеваемости коронавирусом. Поэтому надо готовиться уже сейчас. Серьезную опасность представляет новый штамм Дельта, который уже зафиксирован в Украине", – рассказала Мухарская.

По мнению доктора медицинских наук, врача-иммунолога Андрея Волянского следующая волна коронавируса может быть более опасной, чем предыдущие.

"Скорее всего следующая волна будет связана с Дельта-вариантом. Наиболее вероятный срок – осенью с началом холодного сезона (октябрь), но возможно, что в связи с высоким туристическим сезоном это случится раньше", – заметил Волянский.

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Он добавил, что в Украине могут быть сложные клинические проявления и выше летальность. Впрочем, он считает, что столичные медицинские учреждения справятся с нагрузкой.

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Коронавирус в Украине:

По состоянию на утро вторника, 20 июля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 598 жителей страны. В том числе заболели 23 ребенка и 13 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 279 человек; летальных случаев - 25, выздоровели - 540 человек. Свежие данные опубликовала пресс-служба Минздрава.

новости Украины коронавирус в Украине Людмила Мухарская Андрей Волянский
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