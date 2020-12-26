Украина под ударом: врач рассказал, какие регионы атакует новый штамм COVID-19

Врач заявил о появлении в Украине нового штамма коронавируса / Reuters

Новый штамм коронавируса уже вышел из-под контроля, несмотря на ограничительные меры, заявил врач-инфекционист из Ужгорода Виктор Петров, который заявил, что зафиксировал первого пациента в Украине с новым штаммом COVID-19.

В эфире ObozTV он подчеркнул, что новый штамм уже не контролируется в пограничных регионах, таких как Ужгород, Закарпатье и Львовщина и связал это с активной миграцией населения.

"Я думаю, что в ближайшее время вы увидите целый ряд заявлений абсолютно всех европейских стран, потому что там границ нет, движение населения происходит очень активно", - говорит медик.

По его словам, новый штамм COVID-19 в Украине есть "однозначно": "Его генетическая мутация будет происходить очень активно и быстро. Особенно эту ситуацию усложняет эпидемический рост ОРВИ и гриппа, которые, к сожалению, играют плохую роль для всех эпидемиологов и инфекционистов Украины".

Инфекционист отметил, что новый штамм коронавируса будет опасен для людей из групп риска – с ожирением, сахарным диабетом, с гипертонической болезнью, онкобольные, ослабленные и пожилые люди.

Читайте такжеВирус-мутант штурмует Европу: ученые предупредили о росте смертностиВ то же время он считает, что антитела к предыдущей версии коронавируса сохраняются.

"Они сохраняются, но мы должны понимать, что антитела – это как ключ к замку. Если немного изменить замок, то ваш ключ уже не подойдет. Антитела, возможно, будут иметь какую-то перекрестную эффективность, но в большинстве случаев они будут эффективными только в отношении того конкретного вируса, которым человек переболел", - добавил Петров.

Новый штамм коронавируса: