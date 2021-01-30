Украина получила добро на вакцину Pfizer от COVAX: Ляшко назвал количество доз

Из 72 стран, подавших заявки, COVAX отобрал 18, среди которых и Украина.
Украина получит вакцину Pfizer/BioNTech в рамках глобального механизма COVAX в феврале, сообщил главный санврач страны Виктор Ляшко в субботу, 30 января.
"Да! Украина получила ответ от COVAX. Уже в феврале Украина получит 117 тыс. доз м-РНК вакцины от Pfizer/BioNTech американского производства, которая сразу будет распределена для вакцинации работников больниц, где оказывают помощь пациентам с COVID-19", – рассказал Ляшко в Facebook.
По его словам, из 72 стран, подавших заявки, COVAX отобрал 18, среди которых и Украина.
"Это в очередной раз подтверждает, что Украина способна обеспечить необходимую холодовую цепь и логистику вакцин со сверхнизкими условиями хранения", - особо отметил главный санитарный врач.
Также, по информации Ляшко, в течение первого полугодия 2021 года Украина сможет получить в рамках COVAX от 2,2 до 3,7 млн доз вакцины AstraZeneca / Oxford для следующих этапов кампании.
Справка
Вакцина против COVID-19, разработанная совместно немецкой компанией BioNTech и американской фирмой Pfizer, доказала свою эффективность в предотвращении инфекции на 90%.
Великобритания стала первой страной, разрешившей использование этой вакцины по экстренному протоколу.
21 декабря 2020 года вакцина была одобрена Европейским агентством лекарственных средств для использования в экстренных случаях.
31 декабря 2020 года вакцина была одобрена Всемирной организацией здравоохранения для использования в экстренных случаях.
Вакцина от коронавируса для украинцев – о чем сообщалось ранее:
- 30 декабря 2020 года в Министерстве здравоохранения сообщили о подписании договора с китайской компанией Sinovac Biotech о поставках вакцины от коронавируса. Киев должен получить 1,9 млн доз препарата. Примечательно, что вакцина из КНР пока не прошла третий этап клинических исследований.
- 29 января президент Украины Владимр Зеленский подписал важный закон, который дает возможность начать вакцинацию от коронавируса, а также разрешает регистрацию COVID-вакцин в экстренном режиме
- 29 января главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что вакцинация от коронавируса в Украине может начаться с 15 февраля.