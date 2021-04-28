Украина получит еще миллион доз вакцины Pfizer: в Минздраве озвучили сроки

В мае Украина получит еще миллион доз вакцины Pfizer / Фото Reuters

В мае в Украину должны поставить еще почти миллион доз вакцины от коронавируса компании Pfizer. Ожидаются поставки из двух источников. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, 473 тысячи доз вакцины Украина получит в рамках глобальной инициативы COVAX, сказал министр в эфире канала Наш.

"Мы имеем официальное подтверждение от COVAX, что это будет до 17-18 мая", - отметил он.

Еще до 500 тысяч доз вакцины Украина должна получить в мае согласно прямому контракту с Pfizer.

Читайте такжеЧем отличаются вакцины Pfizer и CoronaVac: врач объяснила разницу"Они будут использоваться для групп риска, в частности для людей старше 60 лет или тех, у кого есть сопутствующие заболевания", - сказал министр.

Отметим, ранее сообщалось, что вакциной Pfizer прививать будут людей с инвалидностью, тех, кто будет работать на ВНО-2021, полицейских, а также олимпийцев и паралимпийцев.

Вакцинация от коронавируса в Украине: