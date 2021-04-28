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Украина получит еще миллион доз вакцины Pfizer: в Минздраве озвучили сроки

28 апреля 2021, 06:33
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Прививки от коронавируса получат украинцы из групп риска. В частности, это люди старше 60 лет или те, кто имеет сопутствующие заболевания.

вакцина Pfizer
В мае Украина получит еще миллион доз вакцины Pfizer / Фото Reuters

В мае в Украину должны поставить еще почти миллион доз вакцины от коронавируса компании Pfizer. Ожидаются поставки из двух источников. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, 473 тысячи доз вакцины Украина получит в рамках глобальной инициативы COVAX, сказал министр в эфире канала Наш.

"Мы имеем официальное подтверждение от COVAX, что это будет до 17-18 мая", - отметил он.

Еще до 500 тысяч доз вакцины Украина должна получить в мае согласно прямому контракту с Pfizer.

Читайте такжеЧем отличаются вакцины Pfizer и CoronaVac: врач объяснила разницу"Они будут использоваться для групп риска, в частности для людей старше 60 лет или тех, у кого есть сопутствующие заболевания", - сказал министр.

Отметим, ранее сообщалось, что вакциной Pfizer прививать будут людей с инвалидностью, тех, кто будет работать на ВНО-2021, полицейских, а также олимпийцев и паралимпийцев.

Вакцинация от коронавируса в Украине:

  • Украина до конца апреля должна получить очередную партию китайской вакцины от коронавируса CoronaVac. До 30 апреля в Украину должны прибыть еще 500 тысяч доз этого препарата
  • 25 апреля главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Индия приостановила поставки препарата CoviShield, в том числе и в Украину. В то же время главный санврач отметил, что украинцы, которых привили этой вакциной, вторую дозу получат.
  • 23 апреля в Украину доставили новую партию вакцины от коронавируса южнокорейского производства AstraZeneca-SKBo.
  • По состоянию на утро 27 апреля 539 126 человек были привиты в Украине с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 539 124 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 9 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

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