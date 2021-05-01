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Украина получит миллионы доз вакцины от коронавируса Pfizer

1 мая 2021, 14:38

Контракт на поставку вакцины Pfizer уже подписан.

Украинские власти договорились о дополнительной поставке миллионов доз препарата от коронавируса американской компании
Власти Украины договорились о дополнительной поставке миллионов доз препарата от COVID-19 компании Pfizer / Reuters

Украине дополнительно передадут 10 млн доз вакцины от коронавируса COVID-19, разработанной американской и немецкой компаниями Pfizer и BioNTech.

Глава Минздрава Максим Степанов подписал контракт от имени нашей страны с Pfizer, говорится на сайте Офиса президента Владимира Зеленского.

Член Кабмина рассказал главе государства, что документ был подписан в ночь на субботу, 1 мая.

"...После длительных и трудных переговоров с компанией Pfizer мы достигли договоренности о поставках дополнительных 10 миллионов доз...", – заявил министр.

Чиновник добавил, что всего до конца 2021 года Украина получит 20 млн доз вакцины Pfizer.

Также стало известно, что наша страна в мае-июне может получить 500 тысяч доз препарата, в июле-сентябре – 4,5 млн доз, а в октябре-декабре – 15 млн.

Напомним, Украина получила первую партию вакцины Pfizer и BioNTech 16 апреля – прибыли 117 тысяч доз препарата. Вакцинация препаратом началась через несколько дней. Колоть вакцину нужно дважды.

Максим Степанов в середине апреля говорил, что украинские власти уже договорились о поставках 32 млн доз вакцин от разных производителей.

Население Украины по итогам переписи, проведенной в 2001 году, составляло 48 240 902 человека.

Вакцинация от COVID-19 в Украине – что нужно знать

Наша страна получила первую партию вакцины от коронавируса 23 февраля, а 24 числа стартовала вакцинация. В первую очередь уколы решили сделать медработникам и военным.

Какие вакцины от COVID-19, кроме Pfizer, есть в Украине:

  • Украина 23 февраля получила первую партию вакцины CoviShield в размере 500 тысяч доз. CoviShield – это торговое название препарата, произведенного в Индии, который разработал Оксфордский университет и британско-шведская компания AstraZeneca. Вакцину необходимо колото два раза.
  • В конце марта в страну прибыла первая партия препарата под названием CoronaVac, ее произвела китайская компания Sinovac. Украина получила 200 тысяч доз вакцины, ее тоже нужно вводить дважды.
  • В апреле государство получило вторую партию вакцины от AstraZeneсa – 367 200 доз препарата AstraZeneca-SKBio. Вакцина произведена в Южной Кореи, ее также необходимо колоть два раза.

По состоянию на 30 апреля первую дозу вакцины от коронавируса укололи 752 293 украинцам. Две дозы получили 260 человек.

Владимир Зеленский Максим Степанов вакцина от коронавируса вакцина Pfizer
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