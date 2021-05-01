Украина получит миллионы доз вакцины от коронавируса Pfizer

Власти Украины договорились о дополнительной поставке миллионов доз препарата от COVID-19 компании Pfizer / Reuters

Украине дополнительно передадут 10 млн доз вакцины от коронавируса COVID-19, разработанной американской и немецкой компаниями Pfizer и BioNTech.

Глава Минздрава Максим Степанов подписал контракт от имени нашей страны с Pfizer, говорится на сайте Офиса президента Владимира Зеленского.

Член Кабмина рассказал главе государства, что документ был подписан в ночь на субботу, 1 мая.

"...После длительных и трудных переговоров с компанией Pfizer мы достигли договоренности о поставках дополнительных 10 миллионов доз...", – заявил министр.

Чиновник добавил, что всего до конца 2021 года Украина получит 20 млн доз вакцины Pfizer.

Также стало известно, что наша страна в мае-июне может получить 500 тысяч доз препарата, в июле-сентябре – 4,5 млн доз, а в октябре-декабре – 15 млн.

Напомним, Украина получила первую партию вакцины Pfizer и BioNTech 16 апреля – прибыли 117 тысяч доз препарата. Вакцинация препаратом началась через несколько дней. Колоть вакцину нужно дважды.

Максим Степанов в середине апреля говорил, что украинские власти уже договорились о поставках 32 млн доз вакцин от разных производителей.

Население Украины по итогам переписи, проведенной в 2001 году, составляло 48 240 902 человека.

Вакцинация от COVID-19 в Украине – что нужно знать

Наша страна получила первую партию вакцины от коронавируса 23 февраля, а 24 числа стартовала вакцинация. В первую очередь уколы решили сделать медработникам и военным.

Какие вакцины от COVID-19, кроме Pfizer, есть в Украине:

Украина 23 февраля получила первую партию вакцины CoviShield в размере 500 тысяч доз. CoviShield – это торговое название препарата, произведенного в Индии, который разработал Оксфордский университет и британско-шведская компания AstraZeneca. Вакцину необходимо колото два раза.

В конце марта в страну прибыла первая партия препарата под названием CoronaVac, ее произвела китайская компания Sinovac. Украина получила 200 тысяч доз вакцины, ее тоже нужно вводить дважды.

В апреле государство получило вторую партию вакцины от AstraZeneсa – 367 200 доз препарата AstraZeneca-SKBio. Вакцина произведена в Южной Кореи, ее также необходимо колоть два раза.

По состоянию на 30 апреля первую дозу вакцины от коронавируса укололи 752 293 украинцам. Две дозы получили 260 человек.