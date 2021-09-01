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Украина получит от США инновационные лекарства от коронавируса на $20 млн

1 сентября 2021, 18:17
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Такое решение было принято в Вашингтоне в ходе рабочего визита украинского гаранта Владимира Зеленского.

коронавирус, больница
Борьба с коронавирусом / Фото Reuters

Украина для борьбы с коронавирусом получит лекарство из США. Как сообщили в Минздраве Украины, правительство США передаст в виде гуманитарной помощи Украине инновационный препарат.

По словам главы Минздрава, общая стоимость лекарств составляет почти 20 млн долларов. Гуманитарный груз полностью укомплектован и направлен в аэропорт для отправки в Киев.

"В Украину направят 20 тыс. флаконов препарата Бамланивимаба (Bamlanivimab) и 40 тыс. ампул Этесевимаба (Etesevimab). Такое решение было принято в Вашингтоне в ходе рабочего визита украинского гаранта Владимира Зеленского", – рассказал глава Минздрава Виктор Ляшко.

Министр добавил, что указанные препараты воздействуют прямиком на клетки самого вируса, образовывая так называемые спайки.

Это не позволяет вирусу распространяться в организме и создавать опасность заражения для окружающих. Таким образом, вакцина действенна для легких и средних форм заболевания.

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Штамм Дельта в Украине - о чем ранее писал Главред:

В Кременце Тернопольской области штамм коронавируса Дельта подтвердили у 9-месячного ребенка. Его госпитализировали вместе с матерью.

Эпидемиологи прогнозируют, что уже со следующей недели в Украине количество больных коронавирусом начнет ощутимо расти, заявил глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий. По его словам, в Украине уже зафиксировано более 300 случаев инфицирования штаммом Дельта.

Тем временем ученые объяснили, можно ли заразиться штаммом Дельта от вакцинированных.

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новости США Минздрав Виктор Ляшко
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