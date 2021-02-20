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Украина получит полмиллиона доз "индийской" вакцины от коронавируса

20 февраля 2021, 19:57
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Украина сможет стать одной из первых стран, получивших препарат CoviShield в феврале.

вакцина
Индийская вакцина от коронавируса поступит в Украину / Reuters

Украина получит из Индии партию вакцины от коронавируса CoviShield производства Serum Institute India (SII).

Первая партия вакцины в ближайшее время будет доставлена в Украину, говорится в сообщении посольства Индии в Украине в Facebook.

Отмечается, что объем партии вакцины от коронавируса CoviShield для Украины составит 500 тысяч доз.

Также подчеркивается, что Украина сможет стать одной из первых стран, получивших этот препарат в феврале и что в будущем ожидается поставка "большего количества вакцин made in India".

"Эта вакцина позволит Украине начать кампанию по общественной вакцинации по всей стране", – добавили в посольстве Индии в Украине.

/ facebook.com/IndiaInUkraine

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Вакцина от коронавируса CoviShield: что известно

Разработчик технологии вакцины на аденовирусном векторе – Оксфордский университет и компания AstraZeneca. Фактически, CoviShield – это та же "оксфордская" вакцина, которую для локального индийского рынка выпускает SII. Вводится внутримышечно (две дозы с интервалом в 28 дней). В конце 2020 года "оксфордская" вакцина была одобрена к применению в Британии и Аргентине.

Вакцина от коронавируса для Украины:

  • В марте ожидается поставка в Украину первой партии из 8 млн доз вакцины в рамках инициативы COVAX. Этих доз хватит на вакцинацию 4 млн людей, потому что одному человеку надо вводить две дозы. В первую очередь будут вакцинировать медиков, стариков и тяжелобольных.
  • 22 декабря 2020 года оперативный штаб Минздрава по вакциноуправляемым инфекциям утвердил план иммунизации населения от COVID-19.
  • 30 декабря Украина подписала контракт с китайской компанией Sinovac о поставках 1,9 млн доз вакцины от COVID-19. Речь идет о закупке 1 млн 913 тыс. 316 доз по цене 504 грн за дозу.
  • По результатам исследований в Индонезии препарат Sinovac показал эффективность в 65,3%.
  • По данным Национального агентства по надзору за здоровьем в Бразилии китайская вакцина CoronaVac демонстрирует показатели эффективности ниже 60%, хотя и выше 50%.
Автор: Алексей Тычина
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