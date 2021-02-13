Украина получит полмиллиона доз вакцины от коронавируса AstraZeneka: названы сроки

На следующей неделе Украина может получить сотни тысяч доз вакцины AstraZeneka, поделились в Минздраве / Reuters

Замглавы Минздрава и главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что на следующей неделе (15-21 января) Украина получит вакцину от коронавируса COVID-19, созданную англо-шведской фармацевтической компанией AstraZeneka.

Скорее всего, первая партия составит 500 тысяч доз вакцины, рассказал чиновник во время встречи с журналистами, пишет lb.ua.

Ляшко добавил, что первую прививку планируют сделать на следующий день после того, как препарат доставят в нашу страну.

"В первую очередь будут вакцинировать врачей в ковидных больницах. В очередь на вакцинацию из ковидных больниц записались 58 тысяч сотрудников, из них 12 тысяч – это экстренная медпомощь", – поделился замминистра.

Чиновник уточнил, что вакцину AstraZeneka Украина закупила через международное агентство – Crown Agency.

По его словам, согласно договоренности, украинское государство до июня ежемесячно будет получать по 1 млн доз вакцины, а с июня – по 2 млн.

Ляшко подчеркнул, что украинцев будут бесплатно вакцинировать той вакциной, которая доставлена, в порядке очереди, и выбирать производителя препарата – нельзя.