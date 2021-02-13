Украина получит полмиллиона доз вакцины от коронавируса AstraZeneka: названы сроки

Уже совсем скоро в нашей стране может начаться вакцинация от коронавируса западным препаратом, поделился главный санитарный врач.
Замглавы Минздрава и главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что на следующей неделе (15-21 января) Украина получит вакцину от коронавируса COVID-19, созданную англо-шведской фармацевтической компанией AstraZeneka.
Скорее всего, первая партия составит 500 тысяч доз вакцины, рассказал чиновник во время встречи с журналистами, пишет lb.ua.
Ляшко добавил, что первую прививку планируют сделать на следующий день после того, как препарат доставят в нашу страну.
"В первую очередь будут вакцинировать врачей в ковидных больницах. В очередь на вакцинацию из ковидных больниц записались 58 тысяч сотрудников, из них 12 тысяч – это экстренная медпомощь", – поделился замминистра.
Чиновник уточнил, что вакцину AstraZeneka Украина закупила через международное агентство – Crown Agency.
По его словам, согласно договоренности, украинское государство до июня ежемесячно будет получать по 1 млн доз вакцины, а с июня – по 2 млн.
Ляшко подчеркнул, что украинцев будут бесплатно вакцинировать той вакциной, которая доставлена, в порядке очереди, и выбирать производителя препарата – нельзя.
- Ранее глава Минздрава Максим Степанов говорил, что Украина в феврале получит миллион доз вакцины от COVID-19. По словам министра, в феврале начнут поступать препараты, созданные AstraZeneca и американской компанией Novavax.
- В Минздраве анонсировали начало вакцинации в Украине 15-21 февраля. Всего запланировано пять этапов вакцинации. Массовая вакцинация может стартовать в конце 2021-го – в начале 2022 года. Уколоться препаратом, закупленным за бюджетные деньги, можно будет бесплатно.