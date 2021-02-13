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Украина получит полмиллиона доз вакцины от коронавируса AstraZeneka: названы сроки

13 февраля 2021, 16:09

Уже совсем скоро в нашей стране может начаться вакцинация от коронавируса западным препаратом, поделился главный санитарный врач.

На следующей неделе Украина может получить сотни тысяч доз вакцины AstraZeneka, поделился Ляшко
На следующей неделе Украина может получить сотни тысяч доз вакцины AstraZeneka, поделились в Минздраве / Reuters

Замглавы Минздрава и главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что на следующей неделе (15-21 января) Украина получит вакцину от коронавируса COVID-19, созданную англо-шведской фармацевтической компанией AstraZeneka.

Скорее всего, первая партия составит 500 тысяч доз вакцины, рассказал чиновник во время встречи с журналистами, пишет lb.ua.

Ляшко добавил, что первую прививку планируют сделать на следующий день после того, как препарат доставят в нашу страну.

"В первую очередь будут вакцинировать врачей в ковидных больницах. В очередь на вакцинацию из ковидных больниц записались 58 тысяч сотрудников, из них 12 тысяч – это экстренная медпомощь", – поделился замминистра.

Чиновник уточнил, что вакцину AstraZeneka Украина закупила через международное агентство – Crown Agency.

По его словам, согласно договоренности, украинское государство до июня ежемесячно будет получать по 1 млн доз вакцины, а с июня – по 2 млн.

Ляшко подчеркнул, что украинцев будут бесплатно вакцинировать той вакциной, которая доставлена, в порядке очереди, и выбирать производителя препарата – нельзя.

  • Ранее глава Минздрава Максим Степанов говорил, что Украина в феврале получит миллион доз вакцины от COVID-19. По словам министра, в феврале начнут поступать препараты, созданные AstraZeneca и американской компанией Novavax.
  • В Минздраве анонсировали начало вакцинации в Украине 15-21 февраля. Всего запланировано пять этапов вакцинации. Массовая вакцинация может стартовать в конце 2021-го – в начале 2022 года. Уколоться препаратом, закупленным за бюджетные деньги, можно будет бесплатно.

Виктор Ляшко вакцина от коронавируса вакцинация от коронавируса AstraZeneka
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