УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Украина получит вакцину Pfizer: Ляшко рассказал, кому она светит

30 января 2021, 11:26

Вакцина, разработанная совместно немецкой компанией BioNTech и американской фирмой Pfizer, появится в Украине.

вакцина,коронавирус
Ляшко рассказал, кому светит вакцина Pfizer / Reuters

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что вакцина от коронавируса Pfizer в первую очередь будет использоваться для прививки работников медучреждений.

"Pfizer сразу пойдет на мобильные бригады и для вакцинации медицинских работников. Pfizer будет ехать из холодильника с температурой - 80 в холодильник, где будет +2. При таких условиях она может храниться 5 дней. Из-за таких температурных условий наиболее экономически целесообразно использовать Pfizer в мобильных бригадах для врачей ", - сказал Ляшко в интервью BBC News Украина.

По словам Ляшко, если в Украину приедет 300 тысяч доз вакцины Pfizer, то этого хватит для врачей и социальных работников. А если приедет 100 тысяч доз, то только для врачей.

При этом главный санитарный врач уточнил, что тех, кому не хватит Pfizer, будут прививать вакциной Sinovac.

Справка

Вакцина против COVID-19, разработанная совместно немецкой компанией BioNTech и американской фирмой Pfizer, доказала свою эффективность в предотвращении инфекции на 90%.

Великобритания стала первой страной, разрешившей использование этой вакцины по экстренному протоколу.

21 декабря 2020 года вакцина была одобрена Европейским агентством лекарственных средств для использования в экстренных случаях.

31 декабря 2020 года вакцина была одобрена Всемирной организацией здравоохранения для использования в экстренных случаях.

Вакцина от коронавируса для украинцев – о чем сообщалось ранее:

  • 30 декабря 2020 года в Министерстве здравоохранения сообщили о подписании договора с китайской компанией Sinovac Biotech о поставках вакцины от коронавируса. Киев должен получить 1,9 млн доз препарата. Примечательно, что вакцина из КНР пока не прошла третий этап клинических исследований.
  • 6 января стало известно, что в Киеве началась подпольная вакцинация от коронавируса. В одной из частных клиник столицы якобы за несколько тысяч долларов можно привиться препаратом Pfizer/BioNTech.
  • 29 января президент Украины Владимр Зеленский подписал важный закон, который дает возможность начать вакцинацию от коронавируса, а также разрешает регистрацию COVID-вакцин в экстренном режиме
  • 29 января главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что вакцинация от коронавируса в Украине может начаться с 15 февраля. При этом он сомневается насчет даты – однако уверен насчет месяца.

новости Украины коронавирус в Украине Виктор Ляшко вакцина от коронавируса
Сейчас вы просматриваете новость «Украина получит вакцину Pfizer: Ляшко рассказал, кому она светит». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Степанов раскрыл, кто в Украине устроил "истерию" из-за вакцины Спутник VСтепанов раскрыл, кто в Украине устроил "истерию" из-за вакцины Спутник V Названо заболевание, которое в три раза повышает риск смерти от COVID-19Названо заболевание, которое в три раза повышает риск смерти от COVID-19 Назван самый эффективный препарат от коронавирусаНазван самый эффективный препарат от коронавируса Почти у каждого второго украинца есть антитела к коронавирусу - эпидемиологПочти у каждого второго украинца есть антитела к коронавирусу - эпидемиолог Медик предупредил переболевших COVID-19 о серьезной угрозе для здоровьяМедик предупредил переболевших COVID-19 о серьезной угрозе для здоровья
Следующий материал

Последние новости

11:39
Украина вернет Донбасс: в МИД объявили о требовании к России
11:26
Украина получит вакцину Pfizer: Ляшко рассказал, кому она светит Видео
11:19
Гороскоп для всех на 30 января: резкий поворот на любовном фронте и приключения Видео
11:00
Троянский конь на Донбассе: зачем РФ организовала форум с пропагандистами
11:00
В моду на весну-лето входят феерические блузки "острые углы" и прозрачные блузки Фото Видео
Реклама
10:59
"Обошла индейку": назван главный плюс курятины Видео
10:20
Украину накрыл новый снежный циклон: какие регионы под прицелом стихии Видео
10:18
Секс из подполья: нужно ли школьникам знать об однополой любви мнение
10:01
Зеленский объяснил, почему политиков испугал закон о референдуме Видео
09:42
Врач объяснил, как резкое изменение погоды влияет на человека
09:11
Почти у каждого второго украинца есть антитела к коронавирусу - эпидемиолог Видео
09:02
В моду входят головокружительные жакеты и водолазки в стиле tie-dye Видео
08:53
Как санкции Зеленского против китайского бизнеса ударят по Украине мнение
08:46
"Добро стало злей, чем зло": Слепаков "побил горшки" со сторонниками Навального из-за стиха Видео
08:21
Гороскоп для всех на 31 января: старт выгодного дела, выполнение капризов и неожиданный вердикт врача Видео
08:16
За сутки в Украине выявили более 4 тысяч случаев заражения коронавирусом Видео
07:56
Как сделать модную прическу пучок и стать неотразимой Фото Видео
07:43
IKEA открывает первый магазин в Украине: когда и куда идти за покупками
07:26
Громкий скандал в СБУ: задержанный в деле о заказном убийстве назвал заказчика Видео
07:14
Умывание холодной водой: в чем польза для кожи Видео
Реклама
06:56
Плохой и очень плохой: два сценария разрешения конфликта на Донбассе мнение
06:30
Календарь магнитных бурь на февраль 2021: когда заболит голова Видео
06:02
Экс-Серебро едва прикрыла наготу БДСМ-нарядом на провокационном фото
05:27
Мраморные статуи и аквадискотека: всплыли новые детали о дворце Путина Видео
05:05
"Время больших ставок": астролог сказал, кому в феврале светят выигрыши Видео
04:30
Эксперт назвал проблему Украины и раскрыл новый сценарий России по Донбассу Видео
04:06
Протесты в РФ из-за Навального ждет крах: эксперт назвал причину Видео
03:30
Украина добилась успехов в ПАСЕ: в Раде объяснили ситуацию с Россией Видео
02:40
Ляшко назвал дату начала вакцинации в Украине Видео
01:59
Ученые назвали полезный девайс, который распространяет COVID-19 Видео
00:58
Транспортный коллапс и огромные сугробы: украинцы оказались в снежном плену Видео
00:55
"Хороша чертовка": Мишель Андраде засветила грудь в провокационной позе
00:19
Субсидии в 2021 ужали: кто и как может оформить выплаты Фото Видео
00:15
Глава Минздрава рассказал, почему украинцы не хотят вакцинироваться от COVID-19 Видео
29 января, пятница
23:50
С могилы Жанны Фриске россиянки собирают снег и проводят привороты
23:08
Степанов назвал главный результат войны с COVID-19 в Украине
23:07
Эпидемиолог признался, когда Украина "победит" коронавирус
23:06
Зеркальные даты 2021 года – все числа и что делать для достижения цели Видео
22:33
Комаровский назвал опасным популярный народный метод лечения простуды Видео
22:22
Какой мобильный браузер поставить на свой Android-смартфон: список и сравнение
Реклама
22:18
Спецслужбы РФ вербовали Трампа более 40 лет - The Guardian Видео
22:03
Коронавирус в Украине 29 января: за сутки нашли более 5 тыс. новых больных Видео
21:52
У Байдена объявили о целях политики США в отношении России Видео
21:45
Эндокринолог сказала, кому опасно есть хурму Видео
21:43
Украину атакует еще один опасный циклон Видео
21:40
Календарный план вакцинации от COVID-19: кому и когда сделают прививку
21:28
Что такое нормальное кровяное давление: что нужно знать Видео
21:11
Судьба Северного потока-2: в США придумали, как "вырвать жало" Газпрома
21:09
Старт вакцинации от коронавируса: Зеленский подписал важный закон
20:54
Новому правописанию быть: в Кабмине сделали важное разъяснение Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять