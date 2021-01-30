Украина получит вакцину Pfizer: Ляшко рассказал, кому она светит

Вакцина, разработанная совместно немецкой компанией BioNTech и американской фирмой Pfizer, появится в Украине.
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что вакцина от коронавируса Pfizer в первую очередь будет использоваться для прививки работников медучреждений.
"Pfizer сразу пойдет на мобильные бригады и для вакцинации медицинских работников. Pfizer будет ехать из холодильника с температурой - 80 в холодильник, где будет +2. При таких условиях она может храниться 5 дней. Из-за таких температурных условий наиболее экономически целесообразно использовать Pfizer в мобильных бригадах для врачей ", - сказал Ляшко в интервью BBC News Украина.
По словам Ляшко, если в Украину приедет 300 тысяч доз вакцины Pfizer, то этого хватит для врачей и социальных работников. А если приедет 100 тысяч доз, то только для врачей.
При этом главный санитарный врач уточнил, что тех, кому не хватит Pfizer, будут прививать вакциной Sinovac.
Справка
Вакцина против COVID-19, разработанная совместно немецкой компанией BioNTech и американской фирмой Pfizer, доказала свою эффективность в предотвращении инфекции на 90%.
Великобритания стала первой страной, разрешившей использование этой вакцины по экстренному протоколу.
21 декабря 2020 года вакцина была одобрена Европейским агентством лекарственных средств для использования в экстренных случаях.
31 декабря 2020 года вакцина была одобрена Всемирной организацией здравоохранения для использования в экстренных случаях.
Вакцина от коронавируса для украинцев – о чем сообщалось ранее:
- 30 декабря 2020 года в Министерстве здравоохранения сообщили о подписании договора с китайской компанией Sinovac Biotech о поставках вакцины от коронавируса. Киев должен получить 1,9 млн доз препарата. Примечательно, что вакцина из КНР пока не прошла третий этап клинических исследований.
- 6 января стало известно, что в Киеве началась подпольная вакцинация от коронавируса. В одной из частных клиник столицы якобы за несколько тысяч долларов можно привиться препаратом Pfizer/BioNTech.
- 29 января президент Украины Владимр Зеленский подписал важный закон, который дает возможность начать вакцинацию от коронавируса, а также разрешает регистрацию COVID-вакцин в экстренном режиме
- 29 января главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что вакцинация от коронавируса в Украине может начаться с 15 февраля. При этом он сомневается насчет даты – однако уверен насчет месяца.