Украина получит вакцину Pfizer: Ляшко рассказал, кому она светит

Ляшко рассказал, кому светит вакцина Pfizer / Reuters

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что вакцина от коронавируса Pfizer в первую очередь будет использоваться для прививки работников медучреждений.

"Pfizer сразу пойдет на мобильные бригады и для вакцинации медицинских работников. Pfizer будет ехать из холодильника с температурой - 80 в холодильник, где будет +2. При таких условиях она может храниться 5 дней. Из-за таких температурных условий наиболее экономически целесообразно использовать Pfizer в мобильных бригадах для врачей ", - сказал Ляшко в интервью BBC News Украина.

По словам Ляшко, если в Украину приедет 300 тысяч доз вакцины Pfizer, то этого хватит для врачей и социальных работников. А если приедет 100 тысяч доз, то только для врачей.

При этом главный санитарный врач уточнил, что тех, кому не хватит Pfizer, будут прививать вакциной Sinovac.

Справка

Вакцина против COVID-19, разработанная совместно немецкой компанией BioNTech и американской фирмой Pfizer, доказала свою эффективность в предотвращении инфекции на 90%.

Великобритания стала первой страной, разрешившей использование этой вакцины по экстренному протоколу.

21 декабря 2020 года вакцина была одобрена Европейским агентством лекарственных средств для использования в экстренных случаях.

31 декабря 2020 года вакцина была одобрена Всемирной организацией здравоохранения для использования в экстренных случаях.

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