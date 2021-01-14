Украина пытается "выпросить" вакцину Pfizer: появились детали переговоров Минздрава

Когда Украина получит вакцину от коронавируса / Reuters

Заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что уже в феврале в рамках инициативы COVAX Украина может получить мРНК-вакцину от коронавируса, которая требует хранения от -20 до -80 градусов.

По его словам, 6 января Украина получила письмо от Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) с просьбой подтвердить, что государство может принять вакцину.

"COVAX готов уже в ближайшее время доставить нам 100 тысяч доз вакцины, которых будет достаточно для 50 тысяч человек. 8 января Украина отправила подтверждение готовности принять такую вакцину. Препаратом может быть разработка немецкой и американской компаний Pfizer/BioNTech или Moderna", - отметил в интервью Lb.ua Ляшко.

При этом Ляшко отметил, что Украина планирует получить вакцину Pfizer, поскольку COVAХ работает с вакцинами, у которых есть разрешение от ВОЗ на экстренное использование.

Читайте такжеСмерть после прививки: 23 человека внезапно скончались после вакцины Pfizer

"А единственная мРНК-вакцина, получившая такое разрешение, Pfizer", - говорит главный санитарный врач Украины.

Отметим, недавно в Израиле после прививки от коронавируса умер мужчина. Минздрав подтвердил, что 75-летний житель северного Израиля умер от сердечного приступа примерно через два часа после вакцинации препаратом Pfizer​.

А в Португалии медик умерла через день после введения ей вакцины от COVID-19 производства компаний Pfizer и BioNTech. Сообщается, что у 41-летней женщины не было проблем со здоровьем, да и после прививки она не жаловалась на какие-то побочные эффекты.

Вакцина от коронавируса для Украины - о чем ранее сообщал Главред: