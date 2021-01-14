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Украина пытается "выпросить" вакцину Pfizer: появились детали переговоров Минздрава

14 января 2021, 18:28
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Украина в феврале может получить вакцину от коронавируса Pfizer/BioNTech или Moderna.

Когда Украина получит вакцину от коронавируса / Reuters

Заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что уже в феврале в рамках инициативы COVAX Украина может получить мРНК-вакцину от коронавируса, которая требует хранения от -20 до -80 градусов.

По его словам, 6 января Украина получила письмо от Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) с просьбой подтвердить, что государство может принять вакцину.

"COVAX готов уже в ближайшее время доставить нам 100 тысяч доз вакцины, которых будет достаточно для 50 тысяч человек. 8 января Украина отправила подтверждение готовности принять такую вакцину. Препаратом может быть разработка немецкой и американской компаний Pfizer/BioNTech или Moderna", - отметил в интервью Lb.ua Ляшко.

При этом Ляшко отметил, что Украина планирует получить вакцину Pfizer, поскольку COVAХ работает с вакцинами, у которых есть разрешение от ВОЗ на экстренное использование.

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"А единственная мРНК-вакцина, получившая такое разрешение, Pfizer", - говорит главный санитарный врач Украины.

Отметим, недавно в Израиле после прививки от коронавируса умер мужчина. Минздрав подтвердил, что 75-летний житель северного Израиля умер от сердечного приступа примерно через два часа после вакцинации препаратом Pfizer​.

А в Португалии медик умерла через день после введения ей вакцины от COVID-19 производства компаний Pfizer и BioNTech. Сообщается, что у 41-летней женщины не было проблем со здоровьем, да и после прививки она не жаловалась на какие-то побочные эффекты.

Вакцина от коронавируса для Украины - о чем ранее сообщал Главред:

  • Глава Минздрава Максим Степанов 29 декабря сделал заявление, согласно которому Украина намерена в феврале 2021 года получить около 150-200 тысяч доз вакцин от коронавируса. Государство обеспечить прививками категории граждан, которые относятся к группам риска.
  • В Министерстве здравоохранения 30 декабря сообщили о подписании договора с китайской компанией Sinovac Biotech о поставках вакцины от коронавируса. Киев должен получить 1,9 млн доз препарата. Примечательно, что вакцина из КНР пока не прошла третий этап клинических исследований.

Минздрав Вакцина Виктор Ляшко вакцина от коронавируса вакцинация от коронавируса
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