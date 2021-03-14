Украина скатилась на дно рейтинга по числу привитых от COVID-19

Украина среди аутсайдеров по числу прививок от коронавируса / Reuters

Украина оказалась на последнем месте в Европе по количеству граждан, привитых от коронавируса.

Об этом свидетельствует статистка показателей вакцинации в мире, опубликованная ресурсом Our World in Data.

Согласно обнародованной информации, в Украине привиты всего 5 человек в расчете на каждые 10 тысяч населения.

Обратим внимание, к примеру Великобритания в рейтинге занимает первое место: там уже сделано 3,5 тысячи прививок на каждые 10 тысяч человек.

/ ourworldindata.org

Отметим, что уже более 247 тысяч украинцев записались в лист ожидания на вакцинацию от COVID-19, сообщает Министерство здравоохранения Украины в Facebook.

"По состоянию на 13 марта 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 247 тыс. 556 человек", - говорится в сообщении.

С начала кампании по вакцинации привиты 51 тыс. 137 человек.

Вакцинация от коронавируса:

Президент Украины Владимир Зеленский вакцинировался от коронавируса 2 марта в Северодонецке Луганской области вместе с военными в качестве главнокомандующего ВСУ. Ему укололи индийскую вакцину CoviShield.

В понедельник, 1 марта, глава Минздрава Украины Максим Степанов привился от коронавируса.

До того главный санитарный врач Виктор Ляшко заявлял, что рост количества новых инфицированных коронавирусом на Прикарпатье, Закарпатье и Буковине связан с наплывом туристов.