Украина снова будет "красной": Минздрав анонсировал новую жесткую волну COVID-19

Ужесточения карантина в Украине осенью не избежать. Мощность третьей волны коронавируса будет зависеть от количества вакцинированных украинцев.
Новая волна коронавируса не обойдет Украину. В стране уже зафиксировали более заразный штамм Дельта, а это значит, что возможна резкая и мощная вспышка заболеваемости.
Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал в эфире программы Сніданок з 1+1, что украинское правительство уже находится в ожидании этой волны. По официальным прогнозам, она вернет нас к самому суровому карантину.
"К красной зоне, я уверен, мы точно вернемся. Это лишь вопрос времени", — считает Кузин.
Снятые маски сейчас могут сыграть с нами злую шутку, а мощность третьей волны в Украине будет зависеть только от количества людей, которые успеют вакцинировать на тот момент.
"Я бы советовал, фокусировать сейчас все усилия на том, чтобы вакцинироваться. Осенью уже иметь свой иммунитет", — отметил главный санврач.
Читайте такжеУкраине грозит много смертей от Дельта-штамма COVID-19: врач назвал причинуКузин напомнил, что Украина официально открыла пятый этап прививочной кампании. Это означает, что вакцина доступна каждому гражданину Украины. В Минздраве планируют до конца лета пройти критическую точку — десять миллионов прививок.
При этом рассматривается опция вакцинации украинцев в аптеках и торговых центрах. Но это произойдет лишь в том случае, если будет полностью исчерпан ресурс центров массовой вакцинации.
Коронавирус в Украине - о чем ранее писал Главред:
- По состоянию на утро пятницы, 23 июля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 763 жителей страны. Были госпитализированы 446 человека; летальных случаев - 21, выздоровели - 639 человек.
- В Александровской больнице Киева выявили шесть случаев индийского штамма коронавируса, известного как Дельта. Данный вид COVID-19 обнаружили при помощи первичного тестирования. Диагностировали мутацию у людей разного возраста — от 21 до 73 лет.
- В Киеве не будут ужесточать карантин. Сейчас украинская столица готовится к третьей волне коронавируса, которая, по прогнозам, припадет на конец августа.
- С 22 июля все желающие жители столицы могут привиться от коронавируса вакциной Spikevax американской компании Moderna в Центре вакцинации против COVID-19 в МВЦ на проспекте Броварском, 15.
- В соседней России зафиксировали случаи заражения опасным штаммом коронавируса Гамма бразильского происхождения. Этот вариант COVID-19, как и штамм Дельта, является более заразным, чем остальные.