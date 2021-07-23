Украина снова будет "красной": Минздрав анонсировал новую жесткую волну COVID-19

Осенью карантин в Украине усилят / УНИАН

Новая волна коронавируса не обойдет Украину. В стране уже зафиксировали более заразный штамм Дельта, а это значит, что возможна резкая и мощная вспышка заболеваемости.

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал в эфире программы Сніданок з 1+1, что украинское правительство уже находится в ожидании этой волны. По официальным прогнозам, она вернет нас к самому суровому карантину.

"К красной зоне, я уверен, мы точно вернемся. Это лишь вопрос времени", — считает Кузин.

Снятые маски сейчас могут сыграть с нами злую шутку, а мощность третьей волны в Украине будет зависеть только от количества людей, которые успеют вакцинировать на тот момент.

"Я бы советовал, фокусировать сейчас все усилия на том, чтобы вакцинироваться. Осенью уже иметь свой иммунитет", — отметил главный санврач.

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Читайте такжеУкраине грозит много смертей от Дельта-штамма COVID-19: врач назвал причинуКузин напомнил, что Украина официально открыла пятый этап прививочной кампании. Это означает, что вакцина доступна каждому гражданину Украины. В Минздраве планируют до конца лета пройти критическую точку — десять миллионов прививок.

При этом рассматривается опция вакцинации украинцев в аптеках и торговых центрах. Но это произойдет лишь в том случае, если будет полностью исчерпан ресурс центров массовой вакцинации.

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