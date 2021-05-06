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Украина стала "ядерной бомбой" мирового масштаба по формированию новых штаммов вирусов – врач

6 мая 2021, 06:39
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При такой динамике вакцинации от коронавируса, как в Украине, мы достигнем результата – то есть охвата 70% – только через 7-10 лет.

Женщины, коронавирус
В Украине получили первую дозу вакцины от коронавируса около 760 тыс. людей / УНИАН

Украина попадает в те страны риска, в которых будут возможны очередные новые пики заболеваемости и тяжелого течения COVID-19 и, соответственно, смертности.

Врач-эпидемиолог Андрей Александрин считает, что причина этому – низкий охват населения вакцинацией против коронавируса, передает Obozrevatel.

"При такой динамике вакцинации, как у нас в стране, мы достигнем результата – охвата 70% – только через 7-10 лет", - спрогнозировал он.

Александрин добавил, что Украина является мировым лидером по формированию резистентности или устойчивости к антибиотикам или к другим вирусным инфекциям.

"Это уже факт. Мы это неоднократно доказали на примере туберкулеза, ВИЧ-инфекции, внутрибольничных патогенов, которых у нас циркулирует огромное количество. Украина является "ядерной бомбой" мирового масштаба по формированию новых устойчивых штаммов", - заявил врач.

Как сообщал Главред, ранее Александрин заявил, что Украине продолжается первая волна эпидемии коронавируса, при этом наблюдается спад ее третьего пика. Врач-эпидемиолог считает, что расслабляться еще рано, так как ослабление карантина в Украине приведет к резкому росту заболеваемости COVID-19.

Сколько украинцев вакцинировали от коронавируса

По состоянию на утро 5 мая, 759 434 человека были привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 759 432 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 303 человека (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Новые штаммы коронавируса - о чем ранее писал Главред:

  • Заслуженная врач Украины Ольга Богомолец заявила, что осенью нас ждет новый штамм коронавируса – COVID-21. Коллективный иммунитет, который сформируется в обществе к COVID-19, не будет действовать против него.
  • В Индии появился новый штамм коронавируса с двойной мутацией, которая помогает ему крепиться к клеткам организма.
  • В европейских странах уже регистрируется опасная индийская мутация COVID-19. Главный специалист Минздрава по специальности "Эпидемиология" Наталья Виноград отметила, что этот штамм коронавируса уже рядом с Украиной.
  • Ученые из техасского университета A&M определили новый вариант коронавируса SARS-CoV-2 BV-1, который оказался неуязвимым к некоторым нейтрализующим антителам, способным бороться с другими варианты инфекции.

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