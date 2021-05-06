Украина стала "ядерной бомбой" мирового масштаба по формированию новых штаммов вирусов – врач

В Украине получили первую дозу вакцины от коронавируса около 760 тыс. людей / УНИАН

Украина попадает в те страны риска, в которых будут возможны очередные новые пики заболеваемости и тяжелого течения COVID-19 и, соответственно, смертности.

Врач-эпидемиолог Андрей Александрин считает, что причина этому – низкий охват населения вакцинацией против коронавируса, передает Obozrevatel.

"При такой динамике вакцинации, как у нас в стране, мы достигнем результата – охвата 70% – только через 7-10 лет", - спрогнозировал он.

Александрин добавил, что Украина является мировым лидером по формированию резистентности или устойчивости к антибиотикам или к другим вирусным инфекциям.

"Это уже факт. Мы это неоднократно доказали на примере туберкулеза, ВИЧ-инфекции, внутрибольничных патогенов, которых у нас циркулирует огромное количество. Украина является "ядерной бомбой" мирового масштаба по формированию новых устойчивых штаммов", - заявил врач.

Как сообщал Главред, ранее Александрин заявил, что Украине продолжается первая волна эпидемии коронавируса, при этом наблюдается спад ее третьего пика. Врач-эпидемиолог считает, что расслабляться еще рано, так как ослабление карантина в Украине приведет к резкому росту заболеваемости COVID-19.

Сколько украинцев вакцинировали от коронавируса

По состоянию на утро 5 мая, 759 434 человека были привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 759 432 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 303 человека (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

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