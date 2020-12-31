Украина уже купила вакцину от коронавируса: в Минздраве раскрыли подробности

Украина уже закупила вакцину от коронавируса / Reuters

В 2020-ом году Украина закупила вакцину от коронавируса, заявила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова.

Как подчеркнула она в ходе пресс-брифинга, транслировавшегося в Facebook Минздрава, вакцина от COVID-19 обошлась Украине в сумму 964 миллионов гривен.

По ее словам, также закуплены экспресс-тесты на сумму 989 млн грн: "Закуплено 5,9 млн экспресс-тестов на COVID-19 на 989 млн грн, медикаментов для лечения COVID-19 только по централизованным закупкам для поставок на 146 млн грн, средств индивидуальной защиты для медиков на сумму более 730 млн грн. Накануне осуществили одну из первых закупок вакцины на сумму 964 млн грн. Закуплено 200 аппаратов ИВЛ на сумму 84 млн грн", - сказала она.

Шаталова добавила, что в целом Минздрав на закупку лексредств, медизделий и медоборудования в 2020 году направил 12,8 млрд грн.

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Вакцина от коронавируса для Украины: