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Украина уже купила вакцину от коронавируса: в Минздраве раскрыли подробности

31 декабря 2020, 12:42
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Вакцина от COVID-19 обошлась Украине почти в миллиард гривен.

Вакцин
Украина уже закупила вакцину от коронавируса / Reuters

В 2020-ом году Украина закупила вакцину от коронавируса, заявила заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова.

Как подчеркнула она в ходе пресс-брифинга, транслировавшегося в Facebook Минздрава, вакцина от COVID-19 обошлась Украине в сумму 964 миллионов гривен.

По ее словам, также закуплены экспресс-тесты на сумму 989 млн грн: "Закуплено 5,9 млн экспресс-тестов на COVID-19 на 989 млн грн, медикаментов для лечения COVID-19 только по централизованным закупкам для поставок на 146 млн грн, средств индивидуальной защиты для медиков на сумму более 730 млн грн. Накануне осуществили одну из первых закупок вакцины на сумму 964 млн грн. Закуплено 200 аппаратов ИВЛ на сумму 84 млн грн", - сказала она.

Шаталова добавила, что в целом Минздрав на закупку лексредств, медизделий и медоборудования в 2020 году направил 12,8 млрд грн.

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Вакцина от коронавируса для Украины:

  • Министерство здравоохранения заключило контракт о поставках на территорию Украины вакцины против COVID-19 производства компании Sinovac Biotech.
  • Вакцина Sinovac Biotech (CoronaVac) является инактивированной вакциной, которая выпускается в шприце и хранится при температуре от +2 до +8 градусов.
  • Проведенные клинические испытания в разных странах, по результатам промежуточных данных, показали эффективность препарата до 97%.
  • На январь 2021 года планируется получение разрешения на применение препарата в Китае и других странах, также вакцина будет представлена ​​на преквалификацию в ВОЗ в феврале 2021 года.
  • Речь идет о закупке 1 млн 800 тыс. доз по цене 504 грн за дозу.
  • По условиям договора, первая партия вакцины в количестве 700 тысяч доз будет поставлена ​​в Украину в течение 30 дней после официальной регистрации.
  • Такая поставка будет осуществляться отдельно от механизма COVAX, по которому нашей стране гарантировано получение 8 миллионов доз вакцины бесплатно.
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