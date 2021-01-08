Украина ввела второй локдаун: как работают ТРЦ и что в них разрешено продавать

Торгово-развлекателные центры изменили правила работы на период карантина с 8 по 24 января.
Локдаун в Украине из-за коронавируса начался в пятницу, 8 января. Ограничения будут действовать до 25 января и будут распространяться на сферу торговли и услуг, общественного питания и проведения массовых и развлекательных мероприятий. Также ограничения коснутся работы торгово-развлекательных центров (ТРЦ).
Согласно постановлению Кабмина, прием посетителей в торгово-развлекательных центрах в период с 8 по 24 января запрещен, кроме магазинов в ТРЦ с отдельным входом, которые реализуют разрешенную группу товаров.
Работа ТРЦ во время локдауна – чем разрешено торговать:
- продуктами питания;
- лекарствами;
- ветеринарными препаратами;
- товарами личной гигиены;
- бытовой химией;
- средствами связи.
Торговля непродовольственными товарами запрещена.
Также запрещена работа:
- кафе, ресторанов, баров (кроме доставки и заказов на вынос);
- кинотеатров;
- спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов.
Отметим, крупные столичные торговые центры уже разметили на своих сайтах правила работы во время локдауна.
В частности, в ТРЦ Lavina сообщили, что с 8 по 24 января магазины, кинотеатр Multiplex и парк развлечений Galaxy не будут работать. В то же время в Lavina продолжат свою работу супермаркет "Сильпо", аптеки, ветеринарные магазины и точки продажи сотовой связи. Некоторые магазины будут работать как точки выдачи товаров.
В ТРЦ Ocean Plaza тоже уже уведомили своих посетителей, что в период с 8 по 24 января бутики будут закрыты. Ограничения карантина не повлияют на работу аптеки "Белая ромашка", гипермаркета Auchan и некоторых магазинов.
Локдаун в Украине – о чем сообщалось ранее:
- 7 января на совещании в Офисе президента уточнили, что несмотря на различную информацию власти не рассматривают возможность переноса усиленного карантина в Украине в январе.
- Январский карантин могут продлить, 3 недели — это слишком мало. В мире 4 недели карантина давали только для стабилизации заболеваемости, а для ее снижения нужно не менее 6 недель, заявил стратег, инфекционист, консультант по управлению изменениями Вадим Аристов.
- 10 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в первой декаде января в Украине ожидается около 20-25 тысяч новых больных коронавирусом в день.
- 9 декабря Кабмин принял решение о введении жесткого карантина в Украине на период с 8 по 25 января. Причиной такого решения власти назвали намерение не допустить второй волны эпидемии COVID-19 на территории страны.