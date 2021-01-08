Украина ввела второй локдаун: как работают ТРЦ и что в них разрешено продавать

В Украине ограничили работу ТРЦ / УНИАН

Локдаун в Украине из-за коронавируса начался в пятницу, 8 января. Ограничения будут действовать до 25 января и будут распространяться на сферу торговли и услуг, общественного питания и проведения массовых и развлекательных мероприятий. Также ограничения коснутся работы торгово-развлекательных центров (ТРЦ).

Согласно постановлению Кабмина, прием посетителей в торгово-развлекательных центрах в период с 8 по 24 января запрещен, кроме магазинов в ТРЦ с отдельным входом, которые реализуют разрешенную группу товаров.

Работа ТРЦ во время локдауна – чем разрешено торговать:

продуктами питания;

лекарствами;

ветеринарными препаратами;

товарами личной гигиены;

бытовой химией;

средствами связи.

Торговля непродовольственными товарами запрещена.

Также запрещена работа:

кафе, ресторанов, баров (кроме доставки и заказов на вынос);

кинотеатров;

спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов.

Отметим, крупные столичные торговые центры уже разметили на своих сайтах правила работы во время локдауна.

В частности, в ТРЦ Lavina сообщили, что с 8 по 24 января магазины, кинотеатр Multiplex и парк развлечений Galaxy не будут работать. В то же время в Lavina продолжат свою работу супермаркет "Сильпо", аптеки, ветеринарные магазины и точки продажи сотовой связи. Некоторые магазины будут работать как точки выдачи товаров.

В ТРЦ Ocean Plaza тоже уже уведомили своих посетителей, что в период с 8 по 24 января бутики будут закрыты. Ограничения карантина не повлияют на работу аптеки "Белая ромашка", гипермаркета Auchan и некоторых магазинов.

Локдаун в Украине – о чем сообщалось ранее: